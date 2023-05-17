https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872471596.html
МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ
МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ - РИА Новости, 17.05.2023
МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ
Министерство внутренних дел Молдавии намерено денонсировать 10 соглашений с СНГ, считая их бесполезными, заявила глава ведомства Анна Ревенко. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:37
2023-05-17T18:37
2023-05-17T18:37
в мире
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майя санду
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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии намерено денонсировать 10 соглашений с СНГ, считая их бесполезными, заявила глава ведомства Анна Ревенко. Ранее спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе СНГ. "В результате проверки было установлено, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ. В следствие качественного анализа, учитывающего перспективы, а также риски, которые несут эти соглашения, которые появятся, если эти соглашения продолжат действовать для Молдавии, мы констатировали, что 10 из них являются скорее стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации", - заявила Ревенко на брифинге. По ее словам, эти соглашения касаются работы пограничных служб, а также урегулирования чрезвычайных ситуаций. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
https://ria.ru/20230517/uzurpatsiya-1872325450.html
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в мире, молдавия, россия, игорь гросу, майя санду, евразийский экономический союз, снг
В мире, Молдавия, Россия, Игорь Гросу, Майя Санду, Евразийский экономический союз, СНГ
МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ
Глава МВД Молдавии Ревенко сообщила, что планирует денонсировать десять соглашений с СНГ
КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии намерено денонсировать 10 соглашений с СНГ, считая их бесполезными, заявила глава ведомства Анна Ревенко.
Ранее спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе СНГ.
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"В результате проверки было установлено, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ. В следствие качественного анализа, учитывающего перспективы, а также риски, которые несут эти соглашения, которые появятся, если эти соглашения продолжат действовать для Молдавии, мы констатировали, что 10 из них являются скорее стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации", - заявила Ревенко на брифинге.
По ее словам, эти соглашения касаются работы пограничных служб, а также урегулирования чрезвычайных ситуаций.
Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду
.
Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС
, где является наблюдателем. Отношение с Россией
на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.
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