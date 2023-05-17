https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872471596.html

МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ

МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ - РИА Новости, 17.05.2023

МВД Молдавии планирует денонсировать десять соглашений с СНГ

Министерство внутренних дел Молдавии намерено денонсировать 10 соглашений с СНГ, считая их бесполезными, заявила глава ведомства Анна Ревенко. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:37

2023-05-17T18:37

2023-05-17T18:37

в мире

молдавия

россия

игорь гросу

майя санду

евразийский экономический союз

снг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/111005/15/1110051507_0:0:3413:1921_1920x0_80_0_0_e9ea9ce9aa345aae840db571ecbad11b.jpg

КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии намерено денонсировать 10 соглашений с СНГ, считая их бесполезными, заявила глава ведомства Анна Ревенко. Ранее спикер молдавского парламента, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Молдавия инициирует выход из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. Соцпартия Молдавии в ответ сообщила о намерении провести кампанию по сохранению страны в составе СНГ. "В результате проверки было установлено, что у МВД есть 32 соглашения о сотрудничестве с СНГ. В следствие качественного анализа, учитывающего перспективы, а также риски, которые несут эти соглашения, которые появятся, если эти соглашения продолжат действовать для Молдавии, мы констатировали, что 10 из них являются скорее стерильными и неподходящими, поэтому мы начали процедуру по денонсации", - заявила Ревенко на брифинге. По ее словам, эти соглашения касаются работы пограничных служб, а также урегулирования чрезвычайных ситуаций. Власти Молдавии с прошлого года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Парламент Молдавии в четверг проголосовал в окончательном чтении за денонсацию соглашения с СНГ о беспрепятственной деятельности в республике Межгосударственной телерадиокомпании "Мир. Инициатором законопроекта о выходе Молдавии из соглашения является лично президент страны Майя Санду. Молдавия с прошлого года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Отношение с Россией на сегодняшний день поддерживаются на уровне посольств.

https://ria.ru/20230517/uzurpatsiya-1872325450.html

https://ria.ru/20230516/moldavia-1872165218.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, игорь гросу, майя санду, евразийский экономический союз, снг