https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872412835.html

Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров

Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров - РИА Новости, 17.05.2023

Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков подписали соглашение о подготовке... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:17

2023-05-17T15:17

2023-05-17T15:38

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

анатолий сердюков

ростех

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков подписали соглашение о подготовке специалистов в сфере авиастроения в партнёрстве со средними профессиональными учебными заведениями региона, сообщает областное правительство."Ростех" в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Ярославской области будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого в регионе построят производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием", - говорится в сообщении.В регионе будут, в рамках соглашения, готовить токарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-электромонтажников, слесарей механосборочных работ и других востребованных специалистов. По окончании обучения им гарантируется трудоустройство на предприятиях, участвующих в реализации ключевых авиационных программ. Прежде всего, это рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн", специализирующееся на производстве авиационных двигателей.В соглашении отмечается, что студенты с начала обучения включатся в процессы изготовления продукции на оборудовании, аналогичном тому, что используется в серийном производстве на предприятиях "Ростеха". Только 30% учебного времени они будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.Губернатор отметил, что первый набор абитуриентов-целевиков в Ярославской области стартует уже в этом году и составит 250 человек. После ввода производственно-учебного центра планируется ежегодно выпускать 1500 мультиквалифицированных специалистов по всем направлениям подготовки.

https://ria.ru/20230502/tsfo-1869146635.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ярославская область, михаил евраев, анатолий сердюков, ростех