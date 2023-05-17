https://ria.ru/20230517/soglashenie-1872412835.html
Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров
Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров - РИА Новости, 17.05.2023
Евраев подписал с "Ростехом" соглашение о подготовке инженерных кадров
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков подписали соглашение о подготовке... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:17
2023-05-17T15:17
2023-05-17T15:38
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
анатолий сердюков
ростех
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков подписали соглашение о подготовке специалистов в сфере авиастроения в партнёрстве со средними профессиональными учебными заведениями региона, сообщает областное правительство."Ростех" в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Ярославской области будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого в регионе построят производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием", - говорится в сообщении.В регионе будут, в рамках соглашения, готовить токарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-электромонтажников, слесарей механосборочных работ и других востребованных специалистов. По окончании обучения им гарантируется трудоустройство на предприятиях, участвующих в реализации ключевых авиационных программ. Прежде всего, это рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн", специализирующееся на производстве авиационных двигателей.В соглашении отмечается, что студенты с начала обучения включатся в процессы изготовления продукции на оборудовании, аналогичном тому, что используется в серийном производстве на предприятиях "Ростеха". Только 30% учебного времени они будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.Губернатор отметил, что первый набор абитуриентов-целевиков в Ярославской области стартует уже в этом году и составит 250 человек. После ввода производственно-учебного центра планируется ежегодно выпускать 1500 мультиквалифицированных специалистов по всем направлениям подготовки.
https://ria.ru/20230502/tsfo-1869146635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев, анатолий сердюков, ростех
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Анатолий Сердюков, Ростех
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков подписали соглашение о подготовке специалистов в сфере авиастроения в партнёрстве со средними профессиональными учебными заведениями региона, сообщает областное правительство.
"Ростех" в партнерстве со средними профессиональными учебными заведениями Ярославской области будет готовить мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Для этого в регионе построят производственно-учебный центр, оснащенный самым современным промышленным оборудованием", - говорится в сообщении.
В регионе будут, в рамках соглашения, готовить токарей, фрезеровщиков, операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-электромонтажников, слесарей механосборочных работ и других востребованных специалистов. По окончании обучения им гарантируется трудоустройство на предприятиях, участвующих в реализации ключевых авиационных программ. Прежде всего, это рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн
", специализирующееся на производстве авиационных двигателей.
В соглашении отмечается, что студенты с начала обучения включатся в процессы изготовления продукции на оборудовании, аналогичном тому, что используется в серийном производстве на предприятиях "Ростеха". Только 30% учебного времени они будут находиться за партами, 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками.
«
"Уверен, что создание такого современного учебного центра поможет кардинально решить вопросы с кадрами в промышленном кластере и привлекать к нам специалистов из соседних регионов. Это серьезный вклад в развитие инженерной профессии в Ярославской области", - сказал Евраев.
Губернатор отметил, что первый набор абитуриентов-целевиков в Ярославской области стартует уже в этом году и составит 250 человек. После ввода производственно-учебного центра планируется ежегодно выпускать 1500 мультиквалифицированных специалистов по всем направлениям подготовки.
Ярославская область попала в тройку лидеров промпроизводства в ЦФО