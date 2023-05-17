https://ria.ru/20230517/shkola-1872444305.html

В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта

В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта - РИА Новости, 17.05.2023

В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта

Двухэтажное здание бывшей гостиницы в селе Тербуны Липецкой области переоборудуют в школу искусств в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:55

2023-05-17T16:55

2023-05-17T16:55

липецкая область

игорь артамонов

нацпроекты

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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Двухэтажное здание бывшей гостиницы в селе Тербуны Липецкой области переоборудуют в школу искусств в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, реконструкция выполнена на 55%. Специалисты провели электромонтажные работы и необходимую перепланировку, а также отремонтировали кровлю и окна здания. Сейчас монтируют вентилируемый фасад, ведут внутреннюю отделку помещений, устройство водопроводных, канализационных и отопительных систем.Артамонов отметил, что завершить все строительно-монтажные работы должны в конце августа. После реконструкции в здании расположатся кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и оркестровый класс. Одновременно обучаться в школе искусств смогут около 100 ребят.

https://ria.ru/20230511/lipetsk-1870967841.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты