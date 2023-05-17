https://ria.ru/20230517/shkola-1872444305.html
В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта
В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта - РИА Новости, 17.05.2023
В липецком райцентре появится школа искусств в рамках нацпроекта
Двухэтажное здание бывшей гостиницы в селе Тербуны Липецкой области переоборудуют в школу искусств в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:55
2023-05-17T16:55
2023-05-17T16:55
липецкая область
игорь артамонов
нацпроекты
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Двухэтажное здание бывшей гостиницы в селе Тербуны Липецкой области переоборудуют в школу искусств в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, работы уже ведутся, реконструкция выполнена на 55%. Специалисты провели электромонтажные работы и необходимую перепланировку, а также отремонтировали кровлю и окна здания. Сейчас монтируют вентилируемый фасад, ведут внутреннюю отделку помещений, устройство водопроводных, канализационных и отопительных систем.Артамонов отметил, что завершить все строительно-монтажные работы должны в конце августа. После реконструкции в здании расположатся кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и оркестровый класс. Одновременно обучаться в школе искусств смогут около 100 ребят.
https://ria.ru/20230511/lipetsk-1870967841.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, нацпроекты
Липецкая область, Игорь Артамонов, Нацпроекты
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Двухэтажное здание бывшей гостиницы в селе Тербуны Липецкой области переоборудуют в школу искусств в рамках нацпроекта "Культура", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже ведутся, реконструкция выполнена на 55%. Специалисты провели электромонтажные работы и необходимую перепланировку, а также отремонтировали кровлю и окна здания. Сейчас монтируют вентилируемый фасад, ведут внутреннюю отделку помещений, устройство водопроводных, канализационных и отопительных систем.
Артамонов
отметил, что завершить все строительно-монтажные работы должны в конце августа. После реконструкции в здании расположатся кабинеты для занятий на музыкальных инструментах и оркестровый класс. Одновременно обучаться в школе искусств смогут около 100 ребят.
«
"Благодаря нацпроекту "Культура" регион уже получил множество новых, отремонтированных и хорошо оснащенных Домов культуры, школ искусств и прочих творческих площадок, и эта работа обязательно будет продолжена. Жители с благодарностью относятся к улучшению учреждений культуры, которые позволяют им совершенствовать свои таланты и проводить праздничные мероприятия в комфортных условиях", – сказал Артамонов.
В Липецке появятся четыре новых детских учреждения до конца 2024 года