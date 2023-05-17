https://ria.ru/20230517/shkola-1872356745.html
ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике
ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике - РИА Новости, 17.05.2023
ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике
ВТБ и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в среду открыли весеннюю школу по бизнес-информатике – "Финтех. Новая реальность" для участников олимпиады "Я –... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:44
2023-05-17T12:44
2023-05-17T12:44
втб
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ВТБ и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в среду открыли весеннюю школу по бизнес-информатике – "Финтех. Новая реальность" для участников олимпиады "Я – профессионал", - сообщает пресс-служба банка.В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 21 региона России и 46 вузов. Образовательные школы проводятся ежегодно для участников всероссийской олимпиады "Я – профессионал", успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.В этом сезоне мероприятие пройдет в обновленном формате образовательного кейс-чемпионата. С 17 по 19 мая участников школы ждет насыщенная образовательная программа лекций и митапов от экспертов банка ВТБ и НИУ ВШЭ и соревнование по решению бизнес-кейса, связанного с деятельностью банка.Ведущие эксперты ВТБ и преподаватели НИУ ВШЭ расскажут о глобальных трендах в сфере информационных технологий и наиболее актуальных ИТ-направлениях в банке. Участники школы на несколько дней погрузятся в профессию и корпоративную культуру банка, узнают, какие профессиональные компетенции станут наиболее востребованными в будущем и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах, ориентированных на развитие практических навыков, представители ИТ-команды банка расскажут про архитектуру и процесс разработки приложений: от идеи до качественного продукта. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри.По словам директора по развитию Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Матвея Навдаева, "Бизнес-информатика" входит в топ самых популярных направлений."В VI сезоне мы получили более 9 тысяч регистраций на участие. Весенняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для самых амбициозных начинающих специалистов отрасли – участников олимпиады "Я – профессионал", – отметил Навдаев.
https://ria.ru/20221216/vtb-1839282172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, высшая школа экономики (вшэ)
ВТБ, Высшая школа экономики (ВШЭ)
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ВТБ и Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) в среду открыли весеннюю школу по бизнес-информатике – "Финтех. Новая реальность" для участников олимпиады "Я – профессионал", - сообщает пресс-служба банка.
В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 21 региона России
и 46 вузов. Образовательные школы проводятся ежегодно для участников всероссийской олимпиады "Я – профессионал", успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проект реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
В этом сезоне мероприятие пройдет в обновленном формате образовательного кейс-чемпионата. С 17 по 19 мая участников школы ждет насыщенная образовательная программа лекций и митапов от экспертов банка ВТБ и НИУ ВШЭ и соревнование по решению бизнес-кейса, связанного с деятельностью банка.
Ведущие эксперты ВТБ и преподаватели НИУ ВШЭ расскажут о глобальных трендах в сфере информационных технологий и наиболее актуальных ИТ-направлениях в банке. Участники школы на несколько дней погрузятся в профессию и корпоративную культуру банка, узнают, какие профессиональные компетенции станут наиболее востребованными в будущем и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах, ориентированных на развитие практических навыков, представители ИТ-команды банка расскажут про архитектуру и процесс разработки приложений: от идеи до качественного продукта. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри.
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"Банк ВТБ традиционно выступает организатором олимпиады "Я – профессионал". Мы поддерживаем направление "Бизнес-информатика", формируя среду для профессионального развития молодых специалистов и получения ими образования, соответствующего самым высоким стандартам качества. Подобные проекты позволяют участникам узнать больше о банковских технологиях в самом эффективном формате и применить полученные в вузе знания на практике. Для банка же это один из способов привлечения талантливых кадров в команду", – рассказал заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.
По словам директора по развитию Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" Матвея Навдаева, "Бизнес-информатика" входит в топ самых популярных направлений.
"В VI сезоне мы получили более 9 тысяч регистраций на участие. Весенняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для самых амбициозных начинающих специалистов отрасли – участников олимпиады "Я – профессионал", – отметил Навдаев.
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