Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов, участвующих в спецоперации
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
УФА, 17 мая – РИА Новости. Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в лицее.
«
"Преподаватели лицея в селе Толбазы Аургазинского района активно подключились к помощи бойцам СВО. Они отправили посылки с продуктами, собрали денежные средства для закупки техники, и вот пришла идея плести маскировочные сети. Как только у учителей появляется свободное время, они плетут сети", - сообщает лицей на своей странице в "ВКонтакте".
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
Учителя отмечают, что технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на сетке. Сети плетут в кабинете "Точка роста".
"Волонтёрскую деятельность по оказанию помощи бойцам СВО полностью поддерживаю, и не могла пройти мимо этой акции. Сразу же пришла сюда. Считаю, что в столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы защитим их, делая вот такие сети. Это создаст для них безопасность и поможет замаскировать танки и окопы", – приводятся слова учителя русского языка и литературы лицея Русалины Шамсуновой.
В ближайшее время маскировочные сети отправят в зону проведения, добавили в лицее.
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО