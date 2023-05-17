https://ria.ru/20230517/seti-1872423224.html

Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2023

Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:47

2023-05-17T15:47

2023-05-17T15:47

надежные люди

общество

аургазинский район

республика башкортостан

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УФА, 17 мая – РИА Новости. Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в лицее. Учителя отмечают, что технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на сетке. Сети плетут в кабинете "Точка роста". "Волонтёрскую деятельность по оказанию помощи бойцам СВО полностью поддерживаю, и не могла пройти мимо этой акции. Сразу же пришла сюда. Считаю, что в столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы защитим их, делая вот такие сети. Это создаст для них безопасность и поможет замаскировать танки и окопы", – приводятся слова учителя русского языка и литературы лицея Русалины Шамсуновой. В ближайшее время маскировочные сети отправят в зону проведения, добавили в лицее.

аургазинский район

республика башкортостан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, аургазинский район, республика башкортостан