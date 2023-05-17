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Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2023
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15:47 17.05.2023
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Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2023
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО
Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:47
2023-05-17T15:47
надежные люди
общество
аургазинский район
республика башкортостан
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УФА, 17 мая – РИА Новости. Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в лицее. Учителя отмечают, что технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на сетке. Сети плетут в кабинете "Точка роста". "Волонтёрскую деятельность по оказанию помощи бойцам СВО полностью поддерживаю, и не могла пройти мимо этой акции. Сразу же пришла сюда. Считаю, что в столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы защитим их, делая вот такие сети. Это создаст для них безопасность и поможет замаскировать танки и окопы", – приводятся слова учителя русского языка и литературы лицея Русалины Шамсуновой. В ближайшее время маскировочные сети отправят в зону проведения, добавили в лицее.
аургазинский район
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общество, аургазинский район, республика башкортостан
Надежные люди, Общество, Аургазинский район, Республика Башкортостан
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в зоне СВО

Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов, участвующих в спецоперации

© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
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УФА, 17 мая – РИА Новости. Преподаватели лицея в Аургазинском районе Башкирии в свободное время от уроков плетут маскировочные сети, чтобы отправить участвующим в СВО бойцам, сообщили в лицее.
«
"Преподаватели лицея в селе Толбазы Аургазинского района активно подключились к помощи бойцам СВО. Они отправили посылки с продуктами, собрали денежные средства для закупки техники, и вот пришла идея плести маскировочные сети. Как только у учителей появляется свободное время, они плетут сети", - сообщает лицей на своей странице в "ВКонтакте".
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
Учителя отмечают, что технология плетения незамысловата, но требует важных тонкостей. Лоскутки режутся под определённым углом и надёжно фиксируются на сетке. Сети плетут в кабинете "Точка роста".
"Волонтёрскую деятельность по оказанию помощи бойцам СВО полностью поддерживаю, и не могла пройти мимо этой акции. Сразу же пришла сюда. Считаю, что в столь нелёгкое время мы должны объединиться и помочь нашим солдатам. Они защищают нас, а мы защитим их, делая вот такие сети. Это создаст для них безопасность и поможет замаскировать танки и окопы", – приводятся слова учителя русского языка и литературы лицея Русалины Шамсуновой.
В ближайшее время маскировочные сети отправят в зону проведения, добавили в лицее.
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района БашкирииУчителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : лицей села Толбазы Аургазинского района Башкирии
Учителя башкирского лицея плетут маскировочные сети для бойцов в СВО
 
Надежные людиОбществоАургазинский районРеспублика Башкортостан
 
 
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