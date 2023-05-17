https://ria.ru/20230517/sdelka-1872487543.html

Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке

Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке - РИА Новости, 17.05.2023

Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром в среду координацию дальнейших шагов в рамках черноморской РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:10

2023-05-17T20:10

2023-05-17T20:23

турция

оон

россия

в мире

сергей вершинин

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром в среду координацию дальнейших шагов в рамках черноморской зерновой инициативы и выполнения меморандума РФ–ООН, сообщил российский МИД."17 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве М. Самсара по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений – "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено координации дальнейших шагов России и Турции как сторон инициативы", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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турция, оон, россия, в мире, сергей вершинин, зерновая сделка