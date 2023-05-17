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Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке - РИА Новости, 17.05.2023
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20:10 17.05.2023 (обновлено: 20:23 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872487543.html
Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке
Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке - РИА Новости, 17.05.2023
Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром в среду координацию дальнейших шагов в рамках черноморской РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:10
2023-05-17T20:23
турция
оон
россия
в мире
сергей вершинин
зерновая сделка
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром в среду координацию дальнейших шагов в рамках черноморской зерновой инициативы и выполнения меморандума РФ–ООН, сообщил российский МИД."17 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве М. Самсара по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений – "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта", - говорится в сообщении."Особое внимание было уделено координации дальнейших шагов России и Турции как сторон инициативы", - подчеркнули в МИД РФ.
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турция, оон, россия, в мире, сергей вершинин, зерновая сделка
Турция, ООН, Россия, В мире, Сергей Вершинин, Зерновая сделка
Замглавы МИД обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с послом Турции дальнейшие шаги по продуктовой сделке

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Турции в Москве Мехметом Самсаром в среду координацию дальнейших шагов в рамках черноморской зерновой инициативы и выполнения меморандума РФ–ООН, сообщил российский МИД.
"17 мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Вершинин принял посла Турецкой Республики в Москве М. Самсара по его просьбе. Состоялся обмен мнениями по вопросам реализации заключенных в Стамбуле 22 июля 2022 года "пакетных" соглашений – "черноморская инициатива" по вывозу украинского продовольствия и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта", - говорится в сообщении.
"Особое внимание было уделено координации дальнейших шагов России и Турции как сторон инициативы", - подчеркнули в МИД РФ.
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Вчера, 17:10
 
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