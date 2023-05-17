https://ria.ru/20230517/sdelka-1872462349.html

МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки

МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023

МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки

Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:47

2023-05-17T17:47

2023-05-17T18:16

россия

москва

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге."Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, экономика