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МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
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17:47 17.05.2023 (обновлено: 18:16 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872462349.html
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:47
2023-05-17T18:16
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге."Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.
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россия, москва, экономика
Россия, Москва, Экономика
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки

Представитель МИД Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайн во время уборки урожая пшеницы
Комбайн во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайн во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге.
"Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.
Уборка пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Зерновая сделка
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