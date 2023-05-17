https://ria.ru/20230517/sdelka-1872462349.html
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:47
2023-05-17T17:47
2023-05-17T18:16
россия
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге."Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, экономика
Россия, Москва, Экономика
МИД подтвердил информацию о продлении зерновой сделки
Представитель МИД Захарова подтвердила продление зерновой сделки на два месяца
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва подтверждает продление черноморской зерновой инициативы на два месяца, при этом призывает максимально быстро исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу российского продовольствия и удобрений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы подтверждаем объявление президентом Турции
продления на два месяца Черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", - сказала Захарова на брифинге.
"Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 2022 года при этом не изменились, и перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены", - отметила она.