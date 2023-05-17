https://ria.ru/20230517/sdelka-1872401493.html

Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме

Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.05.2023

Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме

Переговоры по продлению сроков действия "зерновой сделки" на данный момент продолжаются в формате онлайн, решение может объявлено а среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:44

2023-05-17T14:44

2023-05-17T14:52

зерновая сделка

экономика

россия

стамбул

оон

турция

украина

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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры по продлению сроков действия "зерновой сделки" на данный момент продолжаются в формате онлайн, решение может объявлено а среду, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом процесса.Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке"Они (переговоры) сейчас продолжаются. Ничего не исключается, возможно, будет объявлено",- сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, может ли в среду быть объявлено решение по срокам действия зерновой сделки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230517/peregovory-1872303440.html

https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html

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стамбул

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

зерновая сделка, экономика, россия, стамбул, оон, турция, украина