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Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.05.2023
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14:44 17.05.2023 (обновлено: 14:52 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872401493.html
Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме
Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме - РИА Новости, 17.05.2023
Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме
Переговоры по продлению сроков действия "зерновой сделки" на данный момент продолжаются в формате онлайн, решение может объявлено а среду, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:44
2023-05-17T14:52
зерновая сделка
экономика
россия
стамбул
оон
турция
украина
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АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры по продлению сроков действия "зерновой сделки" на данный момент продолжаются в формате онлайн, решение может объявлено а среду, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом процесса.Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке"Они (переговоры) сейчас продолжаются. Ничего не исключается, возможно, будет объявлено",- сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, может ли в среду быть объявлено решение по срокам действия зерновой сделки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230517/peregovory-1872303440.html
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html
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зерновая сделка, экономика, россия, стамбул, оон, турция, украина
Зерновая сделка, Экономика, Россия, Стамбул, ООН, Турция, Украина
Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются в онлайн-режиме

Источник: переговоры по зерновой сделке продолжаются онлайн, решение могут объявить 17 мая

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 17 мая - РИА Новости. Переговоры по продлению сроков действия "зерновой сделки" на данный момент продолжаются в формате онлайн, решение может объявлено а среду, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле, знакомый с ходом процесса.
Дискуссии о судьбе продуктовой сделки возобновятся на техническом уровне до 18 мая, заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке
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Вчера, 09:16
"Они (переговоры) сейчас продолжаются. Ничего не исключается, возможно, будет объявлено",- сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о том, может ли в среду быть объявлено решение по срокам действия зерновой сделки.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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Зерновая сделкаЭкономикаРоссияСтамбулООНТурцияУкраина
 
 
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