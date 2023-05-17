https://ria.ru/20230517/sdelka-1872391625.html

СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России

СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России

"Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:21

2023-05-17T14:21

2023-05-17T14:31

экономика

россия

украина

зерновая сделка

турция

стамбул

оон

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников.Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении."Сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлена, Россия согласна пока остаться в соглашении", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что объявление ожидается в среду.

https://ria.ru/20230517/sdelka-1872353592.html

россия

украина

турция

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, зерновая сделка, турция, стамбул, оон