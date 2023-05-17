https://ria.ru/20230517/sdelka-1872391625.html
СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России
СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России
"Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:21
2023-05-17T14:21
2023-05-17T14:31
экономика
россия
украина
зерновая сделка
турция
стамбул
оон
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Продуктовая сделка" по экспорту украинского зерна может быть продлена, а РФ может остаться ее участником, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных турецких чиновников.Сделка прекращает действовать 18 мая. На прошлой неделе на встрече в Стамбуле РФ, Украина, Турция и ООН не договорились о ее продлении."Сделка, которая позволяет Украине экспортировать зерно из ключевых портов через Черное море, будет продлена, Россия согласна пока остаться в соглашении", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что объявление ожидается в среду.
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872353592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, зерновая сделка, турция, стамбул, оон
Экономика, Россия, Украина, Зерновая сделка, Турция, Стамбул, ООН
СМИ не исключили продления зерновой сделки с участием России
Bloomberg не исключил, что зерновую сделку продлят и Россия останется ее участником