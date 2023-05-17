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В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
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12:31 17.05.2023 (обновлено: 12:33 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/sdelka-1872353592.html
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:31
2023-05-17T12:33
экономика
зерновая сделка
дмитрий песков
россия
оон
украина
турция
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции. По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, зерновая сделка, дмитрий песков, россия, оон, украина, турция
Экономика, Зерновая сделка, Дмитрий Песков, Россия, ООН, Украина, Турция
В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки

Пресс-секретарь Песков: гипотетические размышления о продлении зерновой сделки неуместны

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке.
«
"Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", - сказал Песков журналистам.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции. По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
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ЭкономикаЗерновая сделкаДмитрий ПесковРоссияООНУкраинаТурция
 
 
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