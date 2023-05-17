В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки
Пресс-секретарь Песков: гипотетические размышления о продлении зерновой сделки неуместны
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке.
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"Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения, вы знаете, что пока решение не озвучивалось, здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено", - сказал Песков журналистам.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции. По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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