https://ria.ru/20230517/sdelka-1872353592.html

В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки

В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки - РИА Новости, 17.05.2023

В Кремле оценили перспективы продления зерновой сделки

Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:31

2023-05-17T12:31

2023-05-17T12:33

экономика

зерновая сделка

дмитрий песков

россия

оон

украина

турция

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Комментируя перспективы продления зерновой сделки, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данном случае гипотетические рассуждения неуместны, так как решение еще не озвучено, и нужно просто дождаться, когда будет объявлено итоговое решение по сделке.Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, соблюдение российских интересов будет лежать в основе принятия Россией решения по судьбе зерновой сделки, Москва не отходит от своей позиции. По ее словам, не будет никакого отхода от соблюдения тех условий, которые были включены в договоренности и были скреплены обязательствами сторон.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть – меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года – предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, зерновая сделка, дмитрий песков, россия, оон, украина, турция