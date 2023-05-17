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В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик - РИА Новости, 17.05.2023
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18:40 17.05.2023 (обновлено: 20:36 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/samolet-1872472351.html
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик - РИА Новости, 17.05.2023
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:40
2023-05-17T20:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. "Семнадцатого мая в 17:35 поступила информация о том, что при взлете из аэропорта с. Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper-PA28 - 140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся. На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета", - говорится в сообщении МЧС. На фотографиях, предоставленных пресс-службой управления МЧС по Коми, видно, что легкомоторный самолет упал на хозяйственные постройки во дворе дома в селе.По данным спасателей, пожар был ликвидирован за 10 минут.
республика коми
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Легкомоторный самолет, упавший во двор частного дома в селе Коми
Легкомоторный самолет упал в селе Коми на хозяйственные постройки во дворе частного дома, на борту было два человека, летчик пострадал. Видео от Северо-Западной транспортной прокуратуры.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике.
2023-05-17T18:40
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В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик

Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике.
"Семнадцатого мая в 17:35 поступила информация о том, что при взлете из аэропорта с. Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper-PA28 - 140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся. На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета", - говорится в сообщении МЧС.
На фотографиях, предоставленных пресс-службой управления МЧС по Коми, видно, что легкомоторный самолет упал на хозяйственные постройки во дворе дома в селе.
По данным спасателей, пожар был ликвидирован за 10 минут.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Коми
 
 
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