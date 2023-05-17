https://ria.ru/20230517/samolet-1872472351.html

В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик

В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик - РИА Новости, 17.05.2023

В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик

Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:40

2023-05-17T18:40

2023-05-17T20:36

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. "Семнадцатого мая в 17:35 поступила информация о том, что при взлете из аэропорта с. Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper-PA28 - 140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся. На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета", - говорится в сообщении МЧС. На фотографиях, предоставленных пресс-службой управления МЧС по Коми, видно, что легкомоторный самолет упал на хозяйственные постройки во дворе дома в селе.По данным спасателей, пожар был ликвидирован за 10 минут.

республика коми

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Легкомоторный самолет, упавший во двор частного дома в селе Коми Легкомоторный самолет упал в селе Коми на хозяйственные постройки во дворе частного дома, на борту было два человека, летчик пострадал. Видео от Северо-Западной транспортной прокуратуры. 2023-05-17T18:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, видео