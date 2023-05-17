https://ria.ru/20230517/samolet-1872472351.html
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик - РИА Новости, 17.05.2023
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T18:40
2023-05-17T18:40
2023-05-17T20:36
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика коми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e98b756eed4b734efb769977d9d673b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик, сообщает управление МЧС по республике. "Семнадцатого мая в 17:35 поступила информация о том, что при взлете из аэропорта с. Усть-Кулом легкомоторный самолет Piper-PA28 - 140 задел высоковольтные провода и совершил падение на землю, вследствие чего загорелся. На борту находилось два человека. Погибших нет, пострадал летчик самолета", - говорится в сообщении МЧС. На фотографиях, предоставленных пресс-службой управления МЧС по Коми, видно, что легкомоторный самолет упал на хозяйственные постройки во дворе дома в селе.По данным спасателей, пожар был ликвидирован за 10 минут.
республика коми
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872491051_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6f15b78c70722e5cbf1fcf5c0cbda688.jpg
Легкомоторный самолет, упавший во двор частного дома в селе Коми
Легкомоторный самолет упал в селе Коми на хозяйственные постройки во дворе частного дома, на борту было два человека, летчик пострадал. Видео от Северо-Западной транспортной прокуратуры.
2023-05-17T18:40
true
PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Коми
В Коми упал легкомоторный самолет, пострадал летчик
Легкомоторный самолет упал при взлете в селе Усть-Кулом в Коми, пострадал летчик