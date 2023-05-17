https://ria.ru/20230517/rosatom-1872494262.html
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости за вклад в развитие атомной отрасли
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости за вклад в развитие атомной отрасли - РИА Новости, 17.05.2023
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости за вклад в развитие атомной отрасли
Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил почетную грамоту госкорпорации "Росатом" за большой многолетний труд и личный вклад в развитие... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:50
2023-05-17T20:50
2023-05-17T20:50
москва
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил почетную грамоту госкорпорации "Росатом" за большой многолетний труд и личный вклад в развитие отечественной атомной отрасли. Торжественная церемония награждения прошла в среду в штаб-квартире "Росатома" в Москве. Почетную грамоту журналисту вручил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. По словам Лихачева, журналисты, профессионально знающие тематику атомной отрасли, очень помогают развитию "Росатома" путем популяризации проектов госкорпорации, благодаря чему, в частности, в отрасль приходит много молодых талантливых людей. "Это очень дорогая профессиональная награда для меня. Ведь атомная отрасль - больше, чем одна из отраслей. Это всегда, и прежде всего, основа военной безопасности нашей страны, ее политики ядерного сдерживания. Это и энергетическая безопасность не только России, но и государств, где работают атомные станции, построенные с участием наших специалистов. Это новые материалы, ядерная медицина, цифровые технологии и многое другое, что делает "Росатом" поистине флагманом технологического суверенитета России", - сказал Сычев в ответном слове. "И в том, что "Росатом" неслучайно называют мировым ядерным гигантом, убеждаешься сам, пройдя от урановой шахты до уникальных исследовательских центров, производственных комплексов и площадок передовых ядерных реакторов", - добавил журналист. Между трудом работников атомной отрасли и сотрудников информационного агентства можно увидеть общее, отметил Сычев. "И там, и там цель – быть первыми. Но при этом достижения конкретных людей в обоих случаях возможны только благодаря совместной работе больших коллективов. И поэтому мой приятный долг - подчеркнуть, что я разделяю полученную награду со своими коллегами по медиагруппе, замечательными людьми, великолепными профессионалами", - сказал журналист. Агентство РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня".
https://ria.ru/20230517/arktika-1872396862.html
https://ria.ru/20230424/rosatom-1867286132.html
https://ria.ru/20230420/nagrada-1866739149.html
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москва, россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости за вклад в развитие атомной отрасли
"Росатом" наградил спецкора РИА Новости Сычева за вклад в развитие атомной отрасли
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Специальный корреспондент РИА Новости Владимир Сычев получил почетную грамоту госкорпорации "Росатом" за большой многолетний труд и личный вклад в развитие отечественной атомной отрасли.
Торжественная церемония награждения прошла в среду в штаб-квартире "Росатома" в Москве
. Почетную грамоту журналисту вручил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев
.
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По словам Лихачева, журналисты, профессионально знающие тематику атомной отрасли, очень помогают развитию "Росатома" путем популяризации проектов госкорпорации, благодаря чему, в частности, в отрасль приходит много молодых талантливых людей.
"Это очень дорогая профессиональная награда для меня. Ведь атомная отрасль - больше, чем одна из отраслей. Это всегда, и прежде всего, основа военной безопасности нашей страны, ее политики ядерного сдерживания. Это и энергетическая безопасность не только России
, но и государств, где работают атомные станции, построенные с участием наших специалистов. Это новые материалы, ядерная медицина, цифровые технологии и многое другое, что делает "Росатом" поистине флагманом технологического суверенитета России", - сказал Сычев в ответном слове.
"И в том, что "Росатом" неслучайно называют мировым ядерным гигантом, убеждаешься сам, пройдя от урановой шахты до уникальных исследовательских центров, производственных комплексов и площадок передовых ядерных реакторов", - добавил журналист.
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Между трудом работников атомной отрасли и сотрудников информационного агентства можно увидеть общее, отметил Сычев.
"И там, и там цель – быть первыми. Но при этом достижения конкретных людей в обоих случаях возможны только благодаря совместной работе больших коллективов. И поэтому мой приятный долг - подчеркнуть, что я разделяю полученную награду со своими коллегами по медиагруппе, замечательными людьми, великолепными профессионалами", - сказал журналист.
Агентство РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня".
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