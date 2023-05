https://ria.ru/20230517/rets-1872430807.html

Разработки в сфере ТЭК покажут на выставке Iran Oil Show 2023

Разработки в сфере ТЭК покажут на выставке Iran Oil Show 2023

2023-05-17T16:07

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Национальный стенд Made in Russia, на котором свою продукцию представляют 28 российских компаний с самыми лучшими и современными разработками для эффективной работы нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплекса, открылся на Международной выставке Iran Oil Show 2023 в Тегеране, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."На выставке представлены 28 российских компаний под эгидой АО "РЭЦ" и национальным брендом "Сделано в России", а также павильон правительства Республики Башкортостан "Сделано в Башкирии" с 10 башкирскими компаниями. Мы намерены и далее содействовать информированию делового сообщества о возможностях российского и иранского производства и потенциалов взаимной торговли, в том числе на площадках отраслевых выставочных мероприятий", - сказал вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на открытии выставки."Сегодня на выставке Iran Oil Show 2023 наши компании представляют оборудование и детали систем для добычи нефти и газа, включая буровые установки, насосы и трубы, сопутствующее оборудование для обслуживания разведки и добычи, составы и реактивы, а также диагностическое и измерительное оборудование, противопожарные, огне- и взрывозащитные системы, очистные сооружения и многое другое. Все эти разработки успешно применяются в России и доказали свою востребованность на зарубежных рынках, в том числе и в Исламской Республике Иран. Участие в наших компаний под брендом Made in Russia позволит им повысить узнаваемость продукции и наладить новые деловые контакты в Иране на Ближнем Востоке", - отметила в свою очередь генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.За четыре дня российские экспортеры на выставке проведут более 200 B2B-встреч с представителями международного бизнеса.27-я Международная выставка "Нефть, газ и нефтехимия Ирана Iran Oil Show 2023 проходит в Тегеране 17 по 20 мая. Экспозиция Made in Russia размещается на площади 600 квадратных метров.

