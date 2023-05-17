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Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева - РИА Новости, 17.05.2023
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Религия
 
16:40 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/razzhiganie-1872440365.html
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева - РИА Новости, 17.05.2023
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева
Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:40
2023-05-17T16:40
религия
россия
роман силантьев
александр бастрыкин
российский еврейский конгресс
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с комментарием религиоведа Романа Силантьева. Он, в свою очередь, обвинения в антисемитизме отверг. В РЕК напомнили, что в телеграм-канале Lomovka был опубликован комментарий Силантьева, в котором он заявил, что группа российских евреев вступила в ИГИЛ* и что он "не первый раз наблюдает, как евреи выступают за ваххабитов". "Комментарий Силантьева содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям. Российский еврейский конгресс направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности", - заявили РИА Новости в РЕК. В пресс-службе отметили, что комментарий эксперта направили на экспертизу, в результате проведения которой выяснилось, что он "содержит признаки антисемитизма". В свою очередь Роман Силантьев в беседе с РИА Новости отверг обвинения РЕК в антисемитизме. Он рассказал, что опубликовал ранее исследование о неофитах в террористических организациях, в этом исследовании "есть раздел и о русскоязычных евреях, которые стали террористами – их оказалось не так мало из России и Израиля". "В своем комментарии я просто напоминаю, что есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев. Не понимаю, как это можно расценивать как оскорбление евреев как таковых, фраза касается террористов", - сказал Силантьев.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230509/evrei-1870553983.html
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россия, роман силантьев, александр бастрыкин, российский еврейский конгресс, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство
Религия, Россия, Роман Силантьев, Александр Бастрыкин, Российский еврейский конгресс, Следственный комитет России (СК РФ), Исламское государство
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева

Российский еврейский конгресс попросил проверить слова Силантьева на разжигание розни

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоман Силантьев
Роман Силантьев - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Роман Силантьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с комментарием религиоведа Романа Силантьева. Он, в свою очередь, обвинения в антисемитизме отверг.
В РЕК напомнили, что в телеграм-канале Lomovka был опубликован комментарий Силантьева, в котором он заявил, что группа российских евреев вступила в ИГИЛ* и что он "не первый раз наблюдает, как евреи выступают за ваххабитов".
"Комментарий Силантьева содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям. Российский еврейский конгресс направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности", - заявили РИА Новости в РЕК.
В пресс-службе отметили, что комментарий эксперта направили на экспертизу, в результате проведения которой выяснилось, что он "содержит признаки антисемитизма".
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В свою очередь Роман Силантьев в беседе с РИА Новости отверг обвинения РЕК в антисемитизме. Он рассказал, что опубликовал ранее исследование о неофитах в террористических организациях, в этом исследовании "есть раздел и о русскоязычных евреях, которые стали террористами – их оказалось не так мало из России и Израиля".
"В своем комментарии я просто напоминаю, что есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев. Не понимаю, как это можно расценивать как оскорбление евреев как таковых, фраза касается террористов", - сказал Силантьев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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РелигияРоссияРоман СилантьевАлександр БастрыкинРоссийский еврейский конгрессСледственный комитет России (СК РФ)Исламское государство
 
 
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