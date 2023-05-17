https://ria.ru/20230517/razzhiganie-1872440365.html
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева - РИА Новости, 17.05.2023
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева
Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:40
2023-05-17T16:40
2023-05-17T16:40
религия
россия
роман силантьев
александр бастрыкин
российский еврейский конгресс
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1920x0_80_0_0_5d738e3ea33121c3d542d301793a19f3.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с комментарием религиоведа Романа Силантьева. Он, в свою очередь, обвинения в антисемитизме отверг. В РЕК напомнили, что в телеграм-канале Lomovka был опубликован комментарий Силантьева, в котором он заявил, что группа российских евреев вступила в ИГИЛ* и что он "не первый раз наблюдает, как евреи выступают за ваххабитов". "Комментарий Силантьева содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям. Российский еврейский конгресс направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности", - заявили РИА Новости в РЕК. В пресс-службе отметили, что комментарий эксперта направили на экспертизу, в результате проведения которой выяснилось, что он "содержит признаки антисемитизма". В свою очередь Роман Силантьев в беседе с РИА Новости отверг обвинения РЕК в антисемитизме. Он рассказал, что опубликовал ранее исследование о неофитах в террористических организациях, в этом исследовании "есть раздел и о русскоязычных евреях, которые стали террористами – их оказалось не так мало из России и Израиля". "В своем комментарии я просто напоминаю, что есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев. Не понимаю, как это можно расценивать как оскорбление евреев как таковых, фраза касается террористов", - сказал Силантьев.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20230509/evrei-1870553983.html
https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_208:0:2908:2025_1920x0_80_0_0_51fd59ff733edd69ee758560e4412a94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман силантьев, александр бастрыкин, российский еврейский конгресс, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство
Религия, Россия, Роман Силантьев, Александр Бастрыкин, Российский еврейский конгресс, Следственный комитет России (СК РФ), Исламское государство
Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева
Российский еврейский конгресс попросил проверить слова Силантьева на разжигание розни
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с комментарием религиоведа Романа Силантьева. Он, в свою очередь, обвинения в антисемитизме отверг.
В РЕК напомнили, что в телеграм-канале Lomovka был опубликован комментарий Силантьева, в котором он заявил, что группа российских евреев вступила в ИГИЛ
* и что он "не первый раз наблюдает, как евреи выступают за ваххабитов".
"Комментарий Силантьева содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям. Российский еврейский конгресс направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности", - заявили РИА Новости в РЕК.
В пресс-службе отметили, что комментарий эксперта направили на экспертизу, в результате проведения которой выяснилось, что он "содержит признаки антисемитизма".
В Еврейском фонде заявили, что "еврейский День Победы" отметят во всем мире
В свою очередь Роман Силантьев в беседе с РИА Новости отверг обвинения РЕК в антисемитизме. Он рассказал, что опубликовал ранее исследование о неофитах в террористических организациях, в этом исследовании "есть раздел и о русскоязычных евреях, которые стали террористами – их оказалось не так мало из России и Израиля".
"В своем комментарии я просто напоминаю, что есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев. Не понимаю, как это можно расценивать как оскорбление евреев как таковых, фраза касается террористов", - сказал Силантьев.
* Террористическая организация, запрещена в России
В МИД прокомментировали заявления Европейского еврейского конгресса