https://ria.ru/20230517/razzhiganie-1872440365.html

Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева

Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева - РИА Новости, 17.05.2023

Российский еврейский конгресс пожаловался на слова религиоведа Силантьева

Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:40

2023-05-17T16:40

2023-05-17T16:40

религия

россия

роман силантьев

александр бастрыкин

российский еврейский конгресс

следственный комитет россии (ск рф)

исламское государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155878/16/1558781666_0:137:3115:1889_1920x0_80_0_0_5d738e3ea33121c3d542d301793a19f3.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) направил жалобу председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить на разжигание межнациональной розни публикацию с комментарием религиоведа Романа Силантьева. Он, в свою очередь, обвинения в антисемитизме отверг. В РЕК напомнили, что в телеграм-канале Lomovka был опубликован комментарий Силантьева, в котором он заявил, что группа российских евреев вступила в ИГИЛ* и что он "не первый раз наблюдает, как евреи выступают за ваххабитов". "Комментарий Силантьева содержит множество антисемитских предрассудков. Это антисемитский комментарий, который дает нам представление о негативном отношении эксперта к евреям. Российский еврейский конгресс направил председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой провести проверку по факту высказываний Романа Силантьева на предмет разжигания межнациональной розни и привлечь его к установленной законом ответственности", - заявили РИА Новости в РЕК. В пресс-службе отметили, что комментарий эксперта направили на экспертизу, в результате проведения которой выяснилось, что он "содержит признаки антисемитизма". В свою очередь Роман Силантьев в беседе с РИА Новости отверг обвинения РЕК в антисемитизме. Он рассказал, что опубликовал ранее исследование о неофитах в террористических организациях, в этом исследовании "есть раздел и о русскоязычных евреях, которые стали террористами – их оказалось не так мало из России и Израиля". "В своем комментарии я просто напоминаю, что есть евреи, которые по каким-то причинам изменили свое мышление настолько, что стали поддерживать или вступили в террористические организации, которые хотят убить всех евреев. Не понимаю, как это можно расценивать как оскорбление евреев как таковых, фраза касается террористов", - сказал Силантьев.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20230509/evrei-1870553983.html

https://ria.ru/20230119/diplomatiya-1845937713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, роман силантьев, александр бастрыкин, российский еврейский конгресс, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство