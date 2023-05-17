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Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы* - РИА Новости, 17.05.2023
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21:27 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html
Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*
Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы* - РИА Новости, 17.05.2023
Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*
Российская сторона дала американским и британским дипломатам исчерпывающие разъяснения о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:27
2023-05-17T21:27
в мире
россия
сша
владимир кара-мурза
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская сторона дала американским и британским дипломатам исчерпывающие разъяснения о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "…Посольство США в Москве активно интересовалось судьбой упомянутого росгражданина, признанного в России иноагентом, безосновательно требуя, ни много ни мало, допустить к нему американского посла и консульских работников", - указали в министерстве, высказываясь по ситуации с Кара-Мурзой*. "Отметим также, что и посольство Великобритании проявляло аналогичный интерес, запрашивая на этапе следствия возможность консульского визита", - указали в МИД. "Британским дипломатам, как и их коллегам из США, были даны на этот счет исчерпывающие разъяснения", - заявили в министерстве. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высказывания послов Британии, США и Канады в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе* являются прямым вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, такие высказывания можно считать попыткой оказать давление на российскую систему правосудия.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866879040.html
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в мире, россия, сша, владимир кара-мурза, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Владимир Кара-Мурза, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*

В МИД дали американским и британским дипломатам разъяснения по посещению Кара-Мурзы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВладимир Кара-Мурза*
Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Владимир Кара-Мурза*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская сторона дала американским и британским дипломатам исчерпывающие разъяснения о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"…Посольство США в Москве активно интересовалось судьбой упомянутого росгражданина, признанного в России иноагентом, безосновательно требуя, ни много ни мало, допустить к нему американского посла и консульских работников", - указали в министерстве, высказываясь по ситуации с Кара-Мурзой*. "Отметим также, что и посольство Великобритании проявляло аналогичный интерес, запрашивая на этапе следствия возможность консульского визита", - указали в МИД.
Лондон - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Великобритания ввела санкции против пяти россиян по делу Кара-Мурзы*
21 апреля, 13:11
"Британским дипломатам, как и их коллегам из США, были даны на этот счет исчерпывающие разъяснения", - заявили в министерстве.
Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высказывания послов Британии, США и Канады в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе* являются прямым вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, такие высказывания можно считать попыткой оказать давление на российскую систему правосудия.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Симоньян предложила обменять Уилана, Кара-Мурзу* и Гершковича на Ассанжа
18 апреля, 11:34
 
В миреРоссияСШАВладимир Кара-МурзаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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