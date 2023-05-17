https://ria.ru/20230517/razyasneniya-1872498348.html

Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*

Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы* - РИА Новости, 17.05.2023

Дипломатам США и Британии дали разъяснения по посещению Кара-Мурзы*

Российская сторона дала американским и британским дипломатам исчерпывающие разъяснения о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:27

2023-05-17T21:27

2023-05-17T21:27

в мире

россия

сша

владимир кара-мурза

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Российская сторона дала американским и британским дипломатам исчерпывающие разъяснения о возможности посещения Владимира Кара-Мурзы*, осужденного на 25 лет за госизмену и распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "…Посольство США в Москве активно интересовалось судьбой упомянутого росгражданина, признанного в России иноагентом, безосновательно требуя, ни много ни мало, допустить к нему американского посла и консульских работников", - указали в министерстве, высказываясь по ситуации с Кара-Мурзой*. "Отметим также, что и посольство Великобритании проявляло аналогичный интерес, запрашивая на этапе следствия возможность консульского визита", - указали в МИД. "Британским дипломатам, как и их коллегам из США, были даны на этот счет исчерпывающие разъяснения", - заявили в министерстве. Мосгорсуд 17 апреля проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ и осуществлении деятельности нежелательной НПО. Кара-Мурза*, по данным следствия, в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что высказывания послов Британии, США и Канады в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе* являются прямым вмешательством во внутренние дела России. По ее словам, такие высказывания можно считать попыткой оказать давление на российскую систему правосудия.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20230421/sanktsii-1866879040.html

https://ria.ru/20230418/simonyan-1866025170.html

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в мире, россия, сша, владимир кара-мурза, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)