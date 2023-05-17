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Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией - РИА Новости, 17.05.2023
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08:54 17.05.2023 (обновлено: 10:28 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/razvedka-1872298215.html
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией - РИА Новости, 17.05.2023
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией
Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:54
2023-05-17T10:28
в мире
киев
украина
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Исландия".По словам Буданова, такие деятели выступают источниками информации. Тем не менее глава разведки не уточнил, с кем именно взаимодействует Украина.В начале апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. По его словам, "они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима".
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией

Глава украинской разведки Буданов признал, что Киев ведет работу с российской оппозицией

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Исландия".
«
"Это же понятно абсолютно", — подчеркнул он .
По словам Буданова, такие деятели выступают источниками информации. Тем не менее глава разведки не уточнил, с кем именно взаимодействует Украина.
В начале апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. По его словам, "они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима".
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