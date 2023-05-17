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Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией - РИА Новости, 17.05.2023
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией
Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:54
2023-05-17T08:54
2023-05-17T10:28
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Исландия".По словам Буданова, такие деятели выступают источниками информации. Тем не менее глава разведки не уточнил, с кем именно взаимодействует Украина.В начале апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. По его словам, "они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима".
https://ria.ru/20230517/proval-1872286896.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина, россия, дмитрий медведев
В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Медведев
Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией
Глава украинской разведки Буданов признал, что Киев ведет работу с российской оппозицией