https://ria.ru/20230517/razvedka-1872298215.html

Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией

Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией - РИА Новости, 17.05.2023

Глава украинской разведки рассказал о "работе" с российской оппозицией

Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:54

2023-05-17T08:54

2023-05-17T10:28

в мире

киев

украина

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Киев "ведет работу" с некоторыми российскими оппозиционерами, заявил глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью, опубликованном на YouTube-канале "Исландия".По словам Буданова, такие деятели выступают источниками информации. Тем не менее глава разведки не уточнил, с кем именно взаимодействует Украина.В начале апреля зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что несистемная оппозиция, активно поддерживаемая Западом, превратилась в заурядных террористов и убийц, которые наслаждаются видом крови россиян. По его словам, "они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима".

https://ria.ru/20230517/proval-1872286896.html

киев

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, украина, россия, дмитрий медведев