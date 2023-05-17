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Источник: в ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России - РИА Новости, 17.05.2023
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16:25 17.05.2023 (обновлено: 16:29 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/raznoglasiya-1872435355.html
Источник: в ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России
Источник: в ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России - РИА Новости, 17.05.2023
Источник: в ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России
Внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:25
2023-05-17T16:29
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
сергей лавров
владимир путин
брюссель
нато
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Продолжаются переговоры между 27 государствами в обычном режиме, в этот раз я не вижу разногласий, которые бы усложняли ситуацию. Я уверен, что позже мы примем 11-й пакет санкций и окажем военную помощь Украине через Европейский фонд мира, примем решение о новом транше помощи Украине", - заявил он.В начале мая издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230508/sanktsii-1870471535.html
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брюссель
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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, сергей лавров, владимир путин, брюссель, нато, еврокомиссия
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Брюссель, НАТО, Еврокомиссия
Источник: в ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России

Внутри ЕС нет серьезных разногласий по новым санкциям против России и помощи Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Внутри ЕС нет серьезных разногласий по 11-му пакету санкций против России и по военной помощи Украине, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
"Продолжаются переговоры между 27 государствами в обычном режиме, в этот раз я не вижу разногласий, которые бы усложняли ситуацию. Я уверен, что позже мы примем 11-й пакет санкций и окажем военную помощь Украине через Европейский фонд мира, примем решение о новом транше помощи Украине", - заявил он.
В начале мая издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что Еврокомиссия может предложить новый пакет санкций против России в ближайшие дни.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Берн - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
В Швейцарии рассказали о попытках обойти санкции против России
8 мая, 15:08
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинБрюссельНАТОЕврокомиссия
 
 
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