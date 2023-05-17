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Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц - РИА Новости, 17.05.2023
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Краснодарский край
 
21:31 17.05.2023 (обновлено: 21:37 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/raspoznavanie-1872498938.html
Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц
Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц - РИА Новости, 17.05.2023
Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:31
2023-05-17T21:37
краснодарский край
общество
сочи
краснодарский край
анапа
вениамин кондратьев
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места региона, сообщают в пресс-службе краевой администрации. Отмечается, что на данный момент к системе уличного видеонаблюдения "Купол" подключены 650 камер в Анапе, в Сочи функционируют 2520 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, а в Геленджике – 1390. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для установки аналогичного комплекса в городе-герое необходимо подключить более 1,6 тысячи современных камер. Кондратьев также поручил усилить проверку автомобилей на постах ДПС, но при этом не допускать многочисленных заторов. Для этого, по словам Врио начальника краевого ГУ МВД Сергея Воложинова, в курортный сезон будет увеличен личный состав на постах ДПС, привлечены казачество и кинологи.
https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html
https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html
сочи
краснодарский край
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общество, сочи, краснодарский край, анапа, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)
Краснодарский край, Общество, Сочи, Краснодарский край, Анапа, Вениамин Кондратьев, Андрей Кравченко (государственный служащий)

Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места региона, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
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"В крае сегодня открыт только один аэропорт – в Сочи, который работает с серьезной нагрузкой. Как и в прошлом году, большинство туристов приедут на курорты на поездах, многие – на автомобилях и автобусах, что существенно повлияет на дорожную ситуацию. Поэтому важно принять дополнительные меры безопасности… Комплексами распознавания лиц необходимо обеспечить все объекты транспортной инфраструктуры, общественные места. Это большие деньги, но безопасность жителей и туристов важнее", – передает пресс-служба слова Кондратьева.
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Отмечается, что на данный момент к системе уличного видеонаблюдения "Купол" подключены 650 камер в Анапе, в Сочи функционируют 2520 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, а в Геленджике – 1390. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для установки аналогичного комплекса в городе-герое необходимо подключить более 1,6 тысячи современных камер.
Кондратьев также поручил усилить проверку автомобилей на постах ДПС, но при этом не допускать многочисленных заторов. Для этого, по словам Врио начальника краевого ГУ МВД Сергея Воложинова, в курортный сезон будет увеличен личный состав на постах ДПС, привлечены казачество и кинологи.

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Краснодарский крайОбществоСочиКраснодарский крайАнапаВениамин КондратьевАндрей Кравченко (государственный служащий)
 
 
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