Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места региона, сообщают в пресс-службе краевой администрации.
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"В крае сегодня открыт только один аэропорт – в Сочи, который работает с серьезной нагрузкой. Как и в прошлом году, большинство туристов приедут на курорты на поездах, многие – на автомобилях и автобусах, что существенно повлияет на дорожную ситуацию. Поэтому важно принять дополнительные меры безопасности… Комплексами распознавания лиц необходимо обеспечить все объекты транспортной инфраструктуры, общественные места. Это большие деньги, но безопасность жителей и туристов важнее", – передает пресс-служба слова Кондратьева.
Отмечается, что на данный момент к системе уличного видеонаблюдения "Купол" подключены 650 камер в Анапе, в Сочи функционируют 2520 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, а в Геленджике – 1390. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для установки аналогичного комплекса в городе-герое необходимо подключить более 1,6 тысячи современных камер.
Кондратьев также поручил усилить проверку автомобилей на постах ДПС, но при этом не допускать многочисленных заторов. Для этого, по словам Врио начальника краевого ГУ МВД Сергея Воложинова, в курортный сезон будет увеличен личный состав на постах ДПС, привлечены казачество и кинологи.
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