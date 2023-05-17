https://ria.ru/20230517/raspoznavanie-1872498938.html

Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц

Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц - РИА Новости, 17.05.2023

Всю транспортную инфраструктуру Кубани обеспечат системой распознавания лиц

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:31

2023-05-17T21:31

2023-05-17T21:37

краснодарский край

общество

сочи

краснодарский край

анапа

вениамин кондратьев

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обеспечить комплексами распознавания лиц все объекты транспортной инфраструктуры и общественные места региона, сообщают в пресс-службе краевой администрации. Отмечается, что на данный момент к системе уличного видеонаблюдения "Купол" подключены 650 камер в Анапе, в Сочи функционируют 2520 камер видеонаблюдения с системой распознавания лиц, а в Геленджике – 1390. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что для установки аналогичного комплекса в городе-герое необходимо подключить более 1,6 тысячи современных камер. Кондратьев также поручил усилить проверку автомобилей на постах ДПС, но при этом не допускать многочисленных заторов. Для этого, по словам Врио начальника краевого ГУ МВД Сергея Воложинова, в курортный сезон будет увеличен личный состав на постах ДПС, привлечены казачество и кинологи.

https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html

https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html

сочи

краснодарский край

анапа

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, краснодарский край, анапа, вениамин кондратьев, андрей кравченко (государственный служащий)