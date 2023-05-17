https://ria.ru/20230517/putin-1872421287.html
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:40
2023-05-17T15:40
2023-05-17T15:40
россия
свердловская область
курганская область
михаил мишустин
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших от пожаров до холодов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, свердловская область, курганская область, михаил мишустин, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), природные пожары в россии, общество
Россия, Свердловская область, Курганская область, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Природные пожары в России, Общество
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Курганской и Свердловской областей