Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/putin-1872421287.html
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев
Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:40
2023-05-17T15:40
россия
свердловская область
курганская область
михаил мишустин
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших от пожаров до холодов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
https://ria.ru/20230517/vyplaty-1872392634.html
россия
свердловская область
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_b91586a1a5527277e9ad583e421b5b93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, свердловская область, курганская область, михаил мишустин, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), природные пожары в россии, общество
Россия, Свердловская область, Курганская область, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Природные пожары в России, Общество
Путин поручил обеспечить жильем погорельцев

Путин поручил обеспечить жильем погорельцев из Курганской и Свердловской областей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших от пожаров до холодов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
На месте пожара в тюменском поселке
На выплаты погорельцам в Тюменской области направят 175 миллионов рублей
Вчера, 14:24
 
РоссияСвердловская областьКурганская областьМихаил МишустинВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Природные пожары в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала