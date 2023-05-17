https://ria.ru/20230517/putin-1872421287.html

Путин поручил обеспечить жильем погорельцев

Путин поручил обеспечить жильем погорельцев - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поручил обеспечить жильем погорельцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:40

2023-05-17T15:40

2023-05-17T15:40

россия

свердловская область

курганская область

михаил мишустин

владимир путин

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству, МЧС России и властям Курганской и Свердловской областей принять меры по обеспечению жильем пострадавших от пожаров до холодов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России", - говорится в сообщении. Доклад необходимо предоставить до 1 июня 2023 года. Ответственным за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

https://ria.ru/20230517/vyplaty-1872392634.html

россия

свердловская область

курганская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, свердловская область, курганская область, михаил мишустин, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), природные пожары в россии, общество