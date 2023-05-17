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Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН - РИА Новости, 17.05.2023
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15:27 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/putin-1872417187.html
Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН
Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить строительство в поселке Сосьва лечебного учреждения ФСИН России вместо сгоревшего,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:27
2023-05-17T15:27
россия
свердловская область
курганская область
михаил мишустин
владимир путин
александр куренков (мчс)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить строительство в поселке Сосьва лечебного учреждения ФСИН России вместо сгоревшего, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (поселок городского типа Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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россия
свердловская область
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россия, свердловская область, курганская область, михаил мишустин, владимир путин, александр куренков (мчс), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, Свердловская область, Курганская область, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН

Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН России вместо сгоревшего

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить строительство в поселке Сосьва лечебного учреждения ФСИН России вместо сгоревшего, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (поселок городского типа Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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РоссияСвердловская областьКурганская областьМихаил МишустинВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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