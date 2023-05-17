https://ria.ru/20230517/putin-1872417187.html

Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН

Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН - РИА Новости, 17.05.2023

Путин поручил построить в поселке Сосьва лечебное учреждение ФСИН

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить строительство в поселке Сосьва лечебного учреждения ФСИН России вместо сгоревшего,... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:27

2023-05-17T15:27

2023-05-17T15:27

россия

свердловская область

курганская область

михаил мишустин

владимир путин

александр куренков (мчс)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля обеспечить строительство в поселке Сосьва лечебного учреждения ФСИН России вместо сгоревшего, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с МЧС России и органами исполнительной власти Курганской и Свердловской областей обеспечить организацию работ по оценке ущерба, причиненного в результате природных пожаров на территориях указанных субъектов Российской Федерации, прежде всего в отношении жилья и иного имущества граждан, объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, включая лечебное исправительное учреждение ФСИН России (поселок городского типа Сосьва Свердловской области)", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

https://ria.ru/20230504/otstavka-1869575979.html

россия

свердловская область

курганская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, свердловская область, курганская область, михаил мишустин, владимир путин, александр куренков (мчс), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество