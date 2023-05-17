https://ria.ru/20230517/putin-1872355555.html
Совещание Путина с правительством
Совещание Путина с правительством - РИА Новости, 17.05.2023
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:40
2023-05-17T13:40
2023-05-17T13:40
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на совещании с Правительством РФ
LIVE: Путин на совещании с Правительством РФ
2023-05-17T13:40
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PT77M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина с правительством
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.
2023-05-17T13:40
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PT77M28S
Президент России Владимир Путин проводит совещание с правительством.