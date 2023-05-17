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ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
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12:08 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/psb-1872345360.html
ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве
ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве
ПСБ и ПИК подписали соглашение о проектном финансировании комплексной застройки в Москве на Волоколамском шоссе. Сумма кредита составила 40,5 миллиарда рублей... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T12:08
2023-05-17T12:08
россия
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ и ПИК подписали соглашение о проектном финансировании комплексной застройки в Москве на Волоколамском шоссе. Сумма кредита составила 40,5 миллиарда рублей сроком на 9 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект предусматривает строительство жилого комплекса бизнес-класса Moments с собственным детским садом на 175 воспитанников и школой на 350 учеников в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Общая площадь проекта составляет 149 тысяч квадратных метров. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2031 года."Строительство является локомотивом развития экономики с высоким уровнем интеграции смежных отраслей. Это делает финансирование строительных проектов одним из ключевых направлений бизнеса для ПСБ. С Группой компаний ПИК банк сотрудничает с 2017 года. Мы планируем продолжить финансирование новых проектов группы в будущем. Я уверен, что благодаря нашим финансовым решениям ПИК сможет в запланированные сроки возводить и реализовывать качественное жилье, развивать сопутствующую, в том числе социальную, инфраструктуру, улучшая общий архитектурный облик города", — сказал старший вице-президент, директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.По словам вице-президента, директора казначейства ПИК Анны Антоновой, ПСБ является одним из самых надежных участников рынка проектного финансирования.
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россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Россия, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ и ПИК подписали соглашение о проектном финансировании комплексной застройки в Москве на Волоколамском шоссе. Сумма кредита составила 40,5 миллиарда рублей сроком на 9 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса бизнес-класса Moments с собственным детским садом на 175 воспитанников и школой на 350 учеников в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Общая площадь проекта составляет 149 тысяч квадратных метров. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2031 года.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
ПСБ начал оформлять бизнесу квалифицированные электронные подписи
11 мая, 12:21
"Строительство является локомотивом развития экономики с высоким уровнем интеграции смежных отраслей. Это делает финансирование строительных проектов одним из ключевых направлений бизнеса для ПСБ. С Группой компаний ПИК банк сотрудничает с 2017 года. Мы планируем продолжить финансирование новых проектов группы в будущем. Я уверен, что благодаря нашим финансовым решениям ПИК сможет в запланированные сроки возводить и реализовывать качественное жилье, развивать сопутствующую, в том числе социальную, инфраструктуру, улучшая общий архитектурный облик города", — сказал старший вице-президент, директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.
По словам вице-президента, директора казначейства ПИК Анны Антоновой, ПСБ является одним из самых надежных участников рынка проектного финансирования.
«
"Нам, как крупнейшему российскому застройщику, крайне важно, чтобы наши проекты получали поддержку устойчивых финансовых институтов. Партнерство с банком дает нам уверенность в стабильности финансирования проекта. Это гарантирует нашим клиентам выполнение всех обязательств ПИК в установленные сроки и в полном объеме", - приводит пресс-служба слова Антоновой.
 
РоссияПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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