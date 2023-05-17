https://ria.ru/20230517/psb-1872345360.html

ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве

ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве - РИА Новости, 17.05.2023

ПСБ выделит 40,5 млрд рублей группе ПИК для комплексной застройки в Москве

ПСБ и ПИК подписали соглашение о проектном финансировании комплексной застройки в Москве на Волоколамском шоссе. Сумма кредита составила 40,5 миллиарда рублей... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:08

2023-05-17T12:08

2023-05-17T12:08

россия

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. ПСБ и ПИК подписали соглашение о проектном финансировании комплексной застройки в Москве на Волоколамском шоссе. Сумма кредита составила 40,5 миллиарда рублей сроком на 9 лет, сообщает пресс-служба кредитной организации.Проект предусматривает строительство жилого комплекса бизнес-класса Moments с собственным детским садом на 175 воспитанников и школой на 350 учеников в парке Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Общая площадь проекта составляет 149 тысяч квадратных метров. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2031 года."Строительство является локомотивом развития экономики с высоким уровнем интеграции смежных отраслей. Это делает финансирование строительных проектов одним из ключевых направлений бизнеса для ПСБ. С Группой компаний ПИК банк сотрудничает с 2017 года. Мы планируем продолжить финансирование новых проектов группы в будущем. Я уверен, что благодаря нашим финансовым решениям ПИК сможет в запланированные сроки возводить и реализовывать качественное жилье, развивать сопутствующую, в том числе социальную, инфраструктуру, улучшая общий архитектурный облик города", — сказал старший вице-президент, директор департамента проектного финансирования ПСБ Владимир Белых.По словам вице-президента, директора казначейства ПИК Анны Антоновой, ПСБ является одним из самых надежных участников рынка проектного финансирования.

https://ria.ru/20230511/psb-1870999092.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, промсвязьбанк, псб (банк псб)