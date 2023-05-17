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В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето" - РИА Новости, 17.05.2023
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Вологодская область
 
15:24 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html
В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"
В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето" - РИА Новости, 17.05.2023
В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"
Летом 2023 года в рамках реализации проекта "Фестивальное лето" в Вологодской области пройдут 14 фестивалей и культурных мероприятий, призванных... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:24
2023-05-17T15:24
вологодская область
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россия
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ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Летом 2023 года в рамках реализации проекта "Фестивальное лето" в Вологодской области пройдут 14 фестивалей и культурных мероприятий, призванных поспособствовать увеличению туристического потока в регион, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.Первым из череды мероприятий стал фестиваль православной культуры "Покровские встречи" памяти Святителя Игнатия. Он стартовал 13 мая в усадьбе Покровское под Вологдой и продлится до 26 мая.С 1 июня и до начала августа на площадке Консисторского дворика вологодского музея-заповедника состоятся концерты и спектакли проекта "Лето в Кремле". По словам директора вологодской филармонии Дениса Саничева, часть концертов будет посвящена 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Одно из самых известных его произведений – "Всенощное бдение" – привезет в Вологду хоровая капелла "Ярославия" под руководством профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимира Контарева.С 15 по 18 июня вновь пройдет фестиваль "Четвертая Вологда", посвященный жизни и творчеству писателя и поэта Варлама Шаламова. В конце июня традиционно в рамках Дня города Вологды состоится фестиваль мастеров народных промыслов и ремесел "Город ремесел".Кроме того, в этом году в Вологду в полноценном формате возвращается фестиваль молодого европейского кино VOICES."Мы получили поддержку от министерства культуры России, и сможем провести с 6 по 9 июля 10-й юбилейный фестиваль. У нас будет традиционный конкурс среди первых и вторых фильмов молодых режиссеров, планируется большая внеконкурсная программа", - рассказал директор данного фестиваля Максим Горбов.Также ряд мероприятий пройдет в Череповце, Кириллове, Бабаевском и Верховажском округах."Ежегодно "Фестивальное лето" посещают более 30 тысяч зрителей", - отметил Зайнак.
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вологда, вологодская область, россия
Вологодская область, Вологда, Вологодская область, Россия

В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиВ Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"
В Вологодской области стартовал проект Фестивальное лето - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Летом 2023 года в рамках реализации проекта "Фестивальное лето" в Вологодской области пройдут 14 фестивалей и культурных мероприятий, призванных поспособствовать увеличению туристического потока в регион, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.
Первым из череды мероприятий стал фестиваль православной культуры "Покровские встречи" памяти Святителя Игнатия. Он стартовал 13 мая в усадьбе Покровское под Вологдой и продлится до 26 мая.
С 1 июня и до начала августа на площадке Консисторского дворика вологодского музея-заповедника состоятся концерты и спектакли проекта "Лето в Кремле". По словам директора вологодской филармонии Дениса Саничева, часть концертов будет посвящена 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Одно из самых известных его произведений – "Всенощное бдение" – привезет в Вологду хоровая капелла "Ярославия" под руководством профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимира Контарева.
С 15 по 18 июня вновь пройдет фестиваль "Четвертая Вологда", посвященный жизни и творчеству писателя и поэта Варлама Шаламова. В конце июня традиционно в рамках Дня города Вологды состоится фестиваль мастеров народных промыслов и ремесел "Город ремесел".
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
На Вологодчине открыли обновленный музей поэта Сергея Орлова
10 мая, 14:54
Кроме того, в этом году в Вологду в полноценном формате возвращается фестиваль молодого европейского кино VOICES.
"Мы получили поддержку от министерства культуры России, и сможем провести с 6 по 9 июля 10-й юбилейный фестиваль. У нас будет традиционный конкурс среди первых и вторых фильмов молодых режиссеров, планируется большая внеконкурсная программа", - рассказал директор данного фестиваля Максим Горбов.
Также ряд мероприятий пройдет в Череповце, Кириллове, Бабаевском и Верховажском округах.
"Ежегодно "Фестивальное лето" посещают более 30 тысяч зрителей", - отметил Зайнак.
 
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