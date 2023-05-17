https://ria.ru/20230517/proekt-1872415822.html

В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"

В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето" - РИА Новости, 17.05.2023

В Вологодской области стартовал проект "Фестивальное лето"

Летом 2023 года в рамках реализации проекта "Фестивальное лето" в Вологодской области пройдут 14 фестивалей и культурных мероприятий, призванных... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:24

2023-05-17T15:24

2023-05-17T15:24

вологодская область

вологда

вологодская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/11/1872414765_0:123:1200:799_1920x0_80_0_0_171bd25116a7f246e4d219114a6758b0.jpg

ВОЛОГДА, 17 мая – РИА Новости. Летом 2023 года в рамках реализации проекта "Фестивальное лето" в Вологодской области пройдут 14 фестивалей и культурных мероприятий, призванных поспособствовать увеличению туристического потока в регион, сообщил первый заместитель губернатора области Эдуард Зайнак.Первым из череды мероприятий стал фестиваль православной культуры "Покровские встречи" памяти Святителя Игнатия. Он стартовал 13 мая в усадьбе Покровское под Вологдой и продлится до 26 мая.С 1 июня и до начала августа на площадке Консисторского дворика вологодского музея-заповедника состоятся концерты и спектакли проекта "Лето в Кремле". По словам директора вологодской филармонии Дениса Саничева, часть концертов будет посвящена 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Одно из самых известных его произведений – "Всенощное бдение" – привезет в Вологду хоровая капелла "Ярославия" под руководством профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Владимира Контарева.С 15 по 18 июня вновь пройдет фестиваль "Четвертая Вологда", посвященный жизни и творчеству писателя и поэта Варлама Шаламова. В конце июня традиционно в рамках Дня города Вологды состоится фестиваль мастеров народных промыслов и ремесел "Город ремесел".Кроме того, в этом году в Вологду в полноценном формате возвращается фестиваль молодого европейского кино VOICES."Мы получили поддержку от министерства культуры России, и сможем провести с 6 по 9 июля 10-й юбилейный фестиваль. У нас будет традиционный конкурс среди первых и вторых фильмов молодых режиссеров, планируется большая внеконкурсная программа", - рассказал директор данного фестиваля Максим Горбов.Также ряд мероприятий пройдет в Череповце, Кириллове, Бабаевском и Верховажском округах."Ежегодно "Фестивальное лето" посещают более 30 тысяч зрителей", - отметил Зайнак.

https://ria.ru/20230510/muzey-1870798863.html

вологда

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологда, вологодская область, россия