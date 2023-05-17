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В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек

В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек - РИА Новости, 17.05.2023

В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек

В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:25

2023-05-17T16:25

2023-05-17T16:25

происшествия

курганская область

россия

александр куренков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли", - сказал глава МЧС на совещании. Куренков добавил, что эвакуированы более 2 тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников. В Курганской области 7 мая из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС отменили. Как сообщал СУСК РФ, в результате пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

курганская область

россия

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происшествия, курганская область, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, владимир путин