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В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек - РИА Новости, 17.05.2023
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:25
2023-05-17T16:25
2023-05-17T16:25
происшествия
курганская область
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
владимир путин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли", - сказал глава МЧС на совещании. Куренков добавил, что эвакуированы более 2 тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников. В Курганской области 7 мая из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС отменили. Как сообщал СУСК РФ, в результате пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
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происшествия, курганская область, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, владимир путин
Происшествия, Курганская область, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Владимир Путин
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
Глава МЧС Куренков: в Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
Президент РФ Владимир Путин
в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли", - сказал глава МЧС на совещании.
Куренков добавил, что эвакуированы более 2 тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.
В Курганской области 7 мая из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС отменили. Как сообщал СУСК РФ, в результате пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).