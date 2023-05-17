Рейтинг@Mail.ru
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872435471.html
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек - РИА Новости, 17.05.2023
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек
В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:25
2023-05-17T16:25
происшествия
курганская область
россия
александр куренков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:2300:1294_1920x0_80_0_0_1970bce455845a32fd14eaa39c29b0e2.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков. Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. "Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли", - сказал глава МЧС на совещании. Куренков добавил, что эвакуированы более 2 тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников. В Курганской области 7 мая из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС отменили. Как сообщал СУСК РФ, в результате пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
курганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870326489_0:0:1725:1294_1920x0_80_0_0_e20f3d6ca3e5581e05d8af07a969d0fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, россия, александр куренков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, владимир путин
Происшествия, Курганская область, Россия, Александр Куренков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Владимир Путин
В Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек

Глава МЧС Куренков: в Курганской области из-за лесных пожаров погибли 12 человек

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПожарно-спасательные подразделения МЧС тушат пожары в Курганской области
Пожарно-спасательные подразделения МЧС тушат пожары в Курганской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарно-спасательные подразделения МЧС тушат пожары в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В результате лесных пожаров в Курганской области погибли 12 человек, сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
"Только в Курганской области огнем уничтожено 612 жилых домов, в которых проживали 2741 человек. Пострадали 19 человек, 12 человек погибли", - сказал глава МЧС на совещании.
Куренков добавил, что эвакуированы более 2 тысяч человек, из них 122 находятся в пунктах временного размещения, остальные живут у родственников.
В Курганской области 7 мая из-за лесных пожаров был введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась, 16 мая режим ЧС отменили. Как сообщал СУСК РФ, в результате пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
Инфографика
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала