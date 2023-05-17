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В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
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08:41 17.05.2023
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В России за сутки потушили 89 природных пожаров
В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
В России за сутки потушили 89 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:41
2023-05-17T08:41
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.05.2023 году в 29 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 89 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 489 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 17 мая в стране действовали 52 лесных пожара на площади 3 201 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 25 пожаров на площади 2 815 гектара.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 89 природных пожаров

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 89 природных пожаров

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСпецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области
Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спецтехника МЧС РФ на месте тушения пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.05.2023 году в 29 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 89 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 489 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 17 мая в стране действовали 52 лесных пожара на площади 3 201 гектара, которые активно тушили.
Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 25 пожаров на площади 2 815 гектара.
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
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