https://ria.ru/20230517/pozhary-1872297007.html

В России за сутки потушили 89 природных пожаров

В России за сутки потушили 89 природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2023

В России за сутки потушили 89 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:41

2023-05-17T08:41

2023-05-17T08:41

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 89 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.05.2023 году в 29 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 89 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 18 489 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 17 мая в стране действовали 52 лесных пожара на площади 3 201 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 25 пожаров на площади 2 815 гектара.

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, природные пожары в россии