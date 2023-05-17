https://ria.ru/20230517/pozharnye-1872296008.html

В Забайкалье создадут передвижные пожарные посты

В Забайкалье создадут передвижные пожарные посты - РИА Новости, 17.05.2023

В Забайкалье создадут передвижные пожарные посты

МЧС РФ будет создавать временные передвижные пожарные посты для защиты населенных пунктов в Забайкальском крае, заявил глава чрезвычайного ведомства Александр... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:33

2023-05-17T08:33

2023-05-17T08:33

происшествия

россия

забайкальский край

уральский

александр куренков (мчс)

александр осипов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАЛЯГА (Забайкальский край), 17 мая – РИА Новости. МЧС РФ будет создавать временные передвижные пожарные посты для защиты населенных пунктов в Забайкальском крае, заявил глава чрезвычайного ведомства Александр Куренков. В среду он прибыл в Забайкальский край чтобы совместно с губернатором региона Александром Осиповым проконтролировать восстановление сгоревшего от природного пожара жилья в селе Баляга. "Для того, чтобы вас (жителей - ред.) защитить, мы будем делать временные передвижные пожарные посты, которые будут защищать ваши населенные пункты. Такую практику мы здесь уже применяем", - сказал министр на встрече с пострадавшими от пожаров в селе Баляга. По информации Осипова, 48% населенных пунктов региона могут пострадать из-за отсутствия в них пожарных частей. "Будем обращаться к президенту, к правительству с тем, чтобы профинансировали создание пожарных частей", - сказал губернатор Забайкальского края. В свою очередь, глава МЧС добавил, что донесет данную информацию до вышестоящего руководства в обязательном порядке. "Как вернусь, все вопросы, в том числе и с председателем правительства, будут обговариваться. Мы будем разбираться. Не только пожарными постами, но пожарными частями будем укреплять Забайкальский край", - подчеркнул министр. Пожароопасная обстановка в регионе находится на особом контроле регионального главка МЧС, а авиация готова к реагированию на происшествия. "В работе по тушению природных пожаров и мониторингу пожароопасной обстановки активно задействована авиация МЧС России: вертолет Ми-8, расчеты беспилотных авиационных систем Уральского и Амурского спасательных центров МЧС России", - сообщил жителям Куренков. В свою очередь, региональные власти и жители выразили благодарность министру и пожарным за оперативное тушение ландшафтного пожара. Сотрудникам ведомства удалось отстоять от огня в селе Баляга 149 жилых домов. В селе 26 апреля загорелся мебельный комбинат, после чего огонь перекинулся на жилые дома. Площадь, пройденная огнем, составила 2 тысячи квадратных метров. Сгорели шесть домов и восемь хозяйственных построек. Без жилья остались 22 человека. Пострадавшим выплачены все компенсации. Власти региона обязались построить восемь новых домов к сентябрю. По оценке муниципальной комиссии, общая сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электрических проводов на территории предприятия. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20230516/amur-1872225644.html

https://ria.ru/20230513/pozhar-1871571846.html

россия

забайкальский край

уральский

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, забайкальский край, уральский, александр куренков (мчс), александр осипов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш