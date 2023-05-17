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В Свердловской области загорелся склад птицефабрики - РИА Новости, 17.05.2023
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19:24 17.05.2023 (обновлено: 19:51 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pozhar-1872479187.html
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики - РИА Новости, 17.05.2023
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики
Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:24
2023-05-17T19:51
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в промзоне в Буланаше поступило в 17.23 мск. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара участвуют 8 единиц техники и 24 человека."В 21.07 (19.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики

В свердловском поселке Буланаш загорелся склад птицефабрики на 400 квадратных метрах

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в промзоне в Буланаше поступило в 17.23 мск.
«
"На площади 400 квадратных метров горит склад готовой продукции и аппаратуры птицефабрики. Самостоятельно эвакуировались 30 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара участвуют 8 единиц техники и 24 человека.
"В 21.07 (19.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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