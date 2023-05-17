https://ria.ru/20230517/pozhar-1872479187.html
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики - РИА Новости, 17.05.2023
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики
Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T19:24
2023-05-17T19:24
2023-05-17T19:51
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_50c65ebd2c33c3c7f3c475523ce99925.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в промзоне в Буланаше поступило в 17.23 мск. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара участвуют 8 единиц техники и 24 человека."В 21.07 (19.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155252/85/1552528533_476:180:2965:2047_1920x0_80_0_0_96b0b551cbcc98c6d284321106bd7633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области загорелся склад птицефабрики
В свердловском поселке Буланаш загорелся склад птицефабрики на 400 квадратных метрах