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В Свердловской области загорелся склад птицефабрики

В Свердловской области загорелся склад птицефабрики - РИА Новости, 17.05.2023

В Свердловской области загорелся склад птицефабрики

Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T19:24

2023-05-17T19:24

2023-05-17T19:51

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая – РИА Новости. Склад птицефабрики загорелся в свердловском поселке Буланаш на площади 400 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в промзоне в Буланаше поступило в 17.23 мск. Уточняется, что информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара участвуют 8 единиц техники и 24 человека."В 21.07 (19.07 мск) пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия