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В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома
Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:52
2023-05-17T14:52
2023-05-17T14:52
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. Ранее в МЧС РФ сообщали, что крупный пожар на крыше жилого дома на улице Максима Горького в Оренбурге локализован на площади 700 квадратных метров. "По оперативным данным, в 15.56 ликвидировано открытое горение, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на 700 квадратных метрах