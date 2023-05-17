https://ria.ru/20230517/pozhar-1872406142.html

В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома

В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023

В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома

Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:52

2023-05-17T14:52

2023-05-17T14:52

происшествия

оренбург

оренбургская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. Ранее в МЧС РФ сообщали, что крупный пожар на крыше жилого дома на улице Максима Горького в Оренбурге локализован на площади 700 квадратных метров. "По оперативным данным, в 15.56 ликвидировано открытое горение, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230517/pozhary-1872375880.html

оренбург

оренбургская область

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Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)