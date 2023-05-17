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В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
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14:52 17.05.2023
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В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома
Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:52
2023-05-17T14:52
происшествия
оренбург
оренбургская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области. Ранее в МЧС РФ сообщали, что крупный пожар на крыше жилого дома на улице Максима Горького в Оренбурге локализован на площади 700 квадратных метров. "По оперативным данным, в 15.56 ликвидировано открытое горение, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, оренбург, оренбургская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Оренбургская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома

В Оренбурге ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на 700 квадратных метрах

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 мая - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение кровли жилого дома на площади 700 квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по Оренбургской области.
Ранее в МЧС РФ сообщали, что крупный пожар на крыше жилого дома на улице Максима Горького в Оренбурге локализован на площади 700 квадратных метров.
"По оперативным данным, в 15.56 ликвидировано открытое горение, работы по тушению продолжаются", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники МЧС на месте пожара в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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Вчера, 13:50
 
ПроисшествияОренбургОренбургская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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