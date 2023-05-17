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В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
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14:19 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pozhar-1872390564.html
В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров
В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров - РИА Новости, 17.05.2023
В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров
Девятнадцать человек поступили в стационары из-за пожаров в Курганской области, из них двоих детей выпишут уже в ближайшее время, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:19
2023-05-17T14:19
происшествия
курганская область
россия
вадим шумков
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Девятнадцать человек поступили в стационары из-за пожаров в Курганской области, из них двоих детей выпишут уже в ближайшее время, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков. Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась. "В ходе указанных пожаров погибли люди. В стационар поступили 19 человек, из них двое дети - Тимур и Артем. С обоими повстречался, подарки передал. Пожелал скорейшего выздоровления. Один к выписке уже готов, второго выпишут в ближайшее время", - сказал Шумков на совещании у главы государства с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он уточнил, что в настоящий период нет действующих пожаров, режим ЧС снят.
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происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Природные пожары в России
В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров

Губернатор Шумков: в Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Девятнадцать человек поступили в стационары из-за пожаров в Курганской области, из них двоих детей выпишут уже в ближайшее время, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков.
Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась.
"В ходе указанных пожаров погибли люди. В стационар поступили 19 человек, из них двое дети - Тимур и Артем. С обоими повстречался, подарки передал. Пожелал скорейшего выздоровления. Один к выписке уже готов, второго выпишут в ближайшее время", - сказал Шумков на совещании у главы государства с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он уточнил, что в настоящий период нет действующих пожаров, режим ЧС снят.
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Вчера, 13:44
 
ПроисшествияКурганская областьРоссияВадим ШумковПриродные пожары в России
 
 
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