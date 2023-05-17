https://ria.ru/20230517/pozhar-1872390564.html

В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров

В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров - РИА Новости, 17.05.2023

В Курганской области госпитализировали 19 пострадавших из-за пожаров

Девятнадцать человек поступили в стационары из-за пожаров в Курганской области, из них двоих детей выпишут уже в ближайшее время, сообщил в среду губернатор... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T14:19

2023-05-17T14:19

2023-05-17T14:19

происшествия

курганская область

россия

вадим шумков

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Девятнадцать человек поступили в стационары из-за пожаров в Курганской области, из них двоих детей выпишут уже в ближайшее время, сообщил в среду губернатор региона Вадим Шумков. Как заявляло СУСК РФ, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 293 УК РФ (халатность). С 7 мая в регионе введен режим ЧС, 12 мая ситуация с природными пожарами в регионе стабилизировалась. "В ходе указанных пожаров погибли люди. В стационар поступили 19 человек, из них двое дети - Тимур и Артем. С обоими повстречался, подарки передал. Пожелал скорейшего выздоровления. Один к выписке уже готов, второго выпишут в ближайшее время", - сказал Шумков на совещании у главы государства с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Он уточнил, что в настоящий период нет действующих пожаров, режим ЧС снят.

https://ria.ru/20230517/putin-1872380092.html

курганская область

россия

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Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, россия, вадим шумков, природные пожары в россии