https://ria.ru/20230517/pozhar-1872383803.html
В Новгородской области ввели особый противопожарный режим
В Новгородской области ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 17.05.2023
В Новгородской области ввели особый противопожарный режим
Жителям Новгородской области запретили посещать лес, введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:03
2023-05-17T14:03
2023-05-17T14:03
новгородская область
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости. Жителям Новгородской области запретили посещать лес, введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что сейчас опасно разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности. По последним данным минприроды региона, произошло 13 лесных пожаров общей площадью более 9 га. Они были потушены в первые сутки силами лесопожарных формирований лесничеств и лесхозов. "С 16 мая распоряжением правительства Новгородской области на землях лесного фонда установлен особый противопожарный режим. В соответствии с этим документом действует ряд запретов для населения при посещении лесов, организации полевых работ... Запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением спецтранспорта уполномоченных лиц.",- уточняет пресс-служба правительства региона. Лесная охрана работает в режиме повышенной готовности. Расширены маршруты наземного патрулирования. Ведется круглосуточный мониторинг состояния лесов с помощью видеокамер: они охватывают более 60 процентов лесной территории области. Также осуществляется авиапатрулирование.
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новгородская область, россия
Новгородская область, Россия
В Новгородской области ввели особый противопожарный режим
Жителям Новгородской области запретили посещать лес, введен особый противопожарный режим
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 мая – РИА Новости.
Жителям Новгородской области запретили посещать лес, введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба
правительства региона.
Отмечается, что сейчас опасно разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности. По последним данным минприроды региона, произошло 13 лесных пожаров общей площадью более 9 га. Они были потушены в первые сутки силами лесопожарных формирований лесничеств и лесхозов.
"С 16 мая распоряжением правительства Новгородской области на землях лесного фонда установлен особый противопожарный режим. В соответствии с этим документом действует ряд запретов для населения при посещении лесов, организации полевых работ... Запрещено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением спецтранспорта уполномоченных лиц.",- уточняет пресс-служба правительства региона.
Лесная охрана работает в режиме повышенной готовности. Расширены маршруты наземного патрулирования. Ведется круглосуточный мониторинг состояния лесов с помощью видеокамер: они охватывают более 60 процентов лесной территории области. Также осуществляется авиапатрулирование.
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