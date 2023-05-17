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В Оренбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
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11:16 17.05.2023 (обновлено: 11:18 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/pozhar-1872331337.html
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома
Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:16
2023-05-17T11:18
происшествия
оренбург
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Из очага пожара спасли двух человек, еще 10 эвакуировали из соседних квартир. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 54 человека и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.
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оренбург
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происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома

В Оренбурге загорелась крыша жилого дома на площади в 800 квадратных метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Из очага пожара спасли двух человек, еще 10 эвакуировали из соседних квартир. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 54 человека и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.
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ПроисшествияОренбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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