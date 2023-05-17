https://ria.ru/20230517/pozhar-1872331337.html

В Оренбурге загорелась крыша жилого дома

В Оренбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023

В Оренбурге загорелась крыша жилого дома

Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:16

2023-05-17T11:16

2023-05-17T11:18

происшествия

оренбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Из очага пожара спасли двух человек, еще 10 эвакуировали из соседних квартир. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 54 человека и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.

https://ria.ru/20230516/vzryv-1872269634.html

оренбург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)