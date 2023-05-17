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В Оренбурге загорелась крыша жилого дома
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома - РИА Новости, 17.05.2023
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома
Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:16
2023-05-17T11:16
2023-05-17T11:18
происшествия
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Из очага пожара спасли двух человек, еще 10 эвакуировали из соседних квартир. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 54 человека и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.
https://ria.ru/20230516/vzryv-1872269634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома
В Оренбурге загорелась крыша жилого дома на площади в 800 квадратных метров
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Крыша жилого дома загорелась в среду на площади порядка 800 квадратных метров в Оренбурге, спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Горит кровля жилого здания на площади 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Из очага пожара спасли двух человек, еще 10 эвакуировали из соседних квартир. По данным МЧС РФ, к тушению привлечены 54 человека и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.
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