https://ria.ru/20230517/potentsial-1872357234.html

Часть программ СГ нацелены на повышение оборонного потенциала Беларуси и РФ

Часть программ СГ нацелены на повышение оборонного потенциала Беларуси и РФ - РИА Новости, 17.05.2023

Часть программ СГ нацелены на повышение оборонного потенциала Беларуси и РФ

Часть программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета, находятся в высокой степени готовности и будут посвящены повышению оборонного... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T12:46

2023-05-17T12:46

2023-05-17T12:46

союзное государство

белоруссия

россия

минск

дмитрий мезенцев

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МОСКВА, 17 мая – РИА НОВОСТИ. Часть программ Союзного государства, которые финансируются из союзного бюджета, находятся в высокой степени готовности и будут посвящены повышению оборонного потенциала государств, объединенных в Союзном договоре – Беларуси и России, сказал Государственный секретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на открытии выставки вооруженной и военной техники MILEX -2023, которая проходит в Минске с 17-20 мая."В ноябре 2021 года главами государств в рамках заседания Высшего госсовета СГ подписана военная доктрина Союзного государства, которая по определению носит оборонный характер. Сегодня мы говорим о практике взаимодействия, которая сложилась в рамках проведения согласованной внешней политики Белоруссии и России по обеспечению возможных шагов по расширению и упрочению военной инфраструктуры региональной группировки войск", - отметил Мезенцев.Госсекретарь подчеркнул, что эти шаги - ответ на те вызовы и угрозы, которые сложились в восточно-европейском регионе.По его словам, СГ вынуждено отвечать на "беспрецедентное по масштабу и бестактности продвижение модели однополярного мира", которое навязывается странами коллективного Запада.Госсекретарь рассказал, что на выставочных площадях MILEX-2023 свои разработки представляют четыре страны - Беларусь, Россия, Китай и Иран. Знаковым событием, по его словам, стало присутствие представителей более чем 30 стран мира, которые приехали в Минск, чтобы оценить промышленные возможности республики, нацеленные на укрепление оборонного потенциала страны и обеспечение региональной и глобальной безопасности.Знаковым, по словам Мезенцева, стали выступления детских коллективов на открытии выставки."Это особый знак и символ нашего стремления миру, к диалогу и стабильности. Песни и танцы молодежи Белоруссии - это наказ всем взрослым понимать тот мир, в котором мы живем, защищать его и строить масштабные союзнические отношения в день нынешний и на годы вперед", - резюмировал госсекретарь.

https://ria.ru/20230512/aviastroenie-1871314316.html

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россия

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Алёна Пава

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Алёна Пава

белоруссия, россия, минск, дмитрий мезенцев