https://ria.ru/20230517/porucheniya-1872392198.html
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами - РИА Новости, 17.05.2023
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами
Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поручения по борьбе с пожарами и потом еще раз вернуться к этому вопросу. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T14:23
2023-05-17T14:23
2023-05-17T14:36
владимир путин
россия
происшествия
курганская область
свердловская область
александр куренков (мчс)
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поручения по борьбе с пожарами и потом еще раз вернуться к этому вопросу.Путин также отметил, что понимает, что всегда возникают противоречия между необходимостью сохранения лесов, с одной стороны, и обеспечением безопасности с другой."Все это ясно. Но надо исходить из тех реалий, с которыми мы сталкиваемся и которые диктуют нам необходимость принятия соответствующих решений. Поэтому думаю, что на основе докладов министра МЧС и губернатора Курганской области нужно подготовить соответствующие поручения", - добавил Путин, уточнив, что их надо будет представить "в самое ближайшее время".Природные пожары произошли недавно в Курганской и Свердловской областях.Как заявляло управление СК по Курганской области, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб для граждан и хозсубъектов. Возбуждено уголовное дело о халатности. Курганский главк МЧС сообщал, что все пожары, угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы.Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным МЧС, на утро четверга на территории региона действуют 59 природных пожаров. Ликвидированы 16 возгораний на общей площади 34,8 тысячи гектаров, 30 - локализованы.
https://ria.ru/20230517/pozhary-1872394796.html
https://ria.ru/20230517/uscherb-1872382916.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, происшествия, курганская область, свердловская область, александр куренков (мчс), евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), природные пожары в россии
Владимир Путин, Россия, Происшествия, Курганская область, Свердловская область, Александр Куренков (МЧС), Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Природные пожары в России
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами
Путин поручил подготовить предложения по борьбе с пожарами и снова обсудить этот вопрос