https://ria.ru/20230517/porazhenie-1872442025.html
Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"
Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет" - РИА Новости, 17.05.2023
Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"
Минобороны России опубликовало кадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:45
2023-05-17T16:45
2023-05-17T16:45
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа "Ланцет". На кадрах ведомства – наведение и пикирование беспилотника на замаскированную украинскую гаубицу и контроль поражения со второго беспилотника. "Боевая машина была обнаружена расчетами БпЛА в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена с использованием высокоточного барражирующего боеприпаса. Контроль попадания осуществлялся расчетами БпЛА", - пояснили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Поражение украинской гаубицы "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"
Барражирующим боеприпасом уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ. Расчет БПЛА обнаружил боевую машину, после чего она была уничтожена попаданием высокоточного барражирующего боеприпаса.
2023-05-17T16:45
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"
Минобороны показало кадры поражения украинской установки "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа "Ланцет".
На кадрах ведомства – наведение и пикирование беспилотника на замаскированную украинскую гаубицу и контроль поражения со второго беспилотника.
"Боевая машина была обнаружена расчетами БпЛА в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена с использованием высокоточного барражирующего боеприпаса. Контроль попадания осуществлялся расчетами БпЛА", - пояснили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине