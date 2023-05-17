https://ria.ru/20230517/porazhenie-1872442025.html

Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"

Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет" - РИА Новости, 17.05.2023

Минобороны показало уничтожение гаубицы ВСУ "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет"

Минобороны России опубликовало кадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:45

2023-05-17T16:45

2023-05-17T16:45

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" украинской армии высокоточным барражирующим боеприпасом типа "Ланцет". На кадрах ведомства – наведение и пикирование беспилотника на замаскированную украинскую гаубицу и контроль поражения со второго беспилотника. "Боевая машина была обнаружена расчетами БпЛА в зоне проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена с использованием высокоточного барражирующего боеприпаса. Контроль попадания осуществлялся расчетами БпЛА", - пояснили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Поражение украинской гаубицы "Гвоздика" боеприпасом "Ланцет" Барражирующим боеприпасом уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" ВСУ. Расчет БПЛА обнаружил боевую машину, после чего она была уничтожена попаданием высокоточного барражирующего боеприпаса. 2023-05-17T16:45 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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