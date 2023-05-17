https://ria.ru/20230517/politika-1872431863.html
Белоруссия и Россия призвали Запад учитывать их коренные интересы
Белоруссия и Россия призвали Запад учитывать их коренные интересы - РИА Новости, 17.05.2023
Белоруссия и Россия призвали Запад учитывать их коренные интересы
США и НАТО должны проявить готовность учитывать коренные интересы Белоруссии и России для прекращения нынешнего кризиса в области международной безопасности,... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:09
2023-05-17T16:09
2023-05-17T16:09
в мире
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МИНСК, 17 мая – РИА Новости. США и НАТО должны проявить готовность учитывать коренные интересы Белоруссии и России для прекращения нынешнего кризиса в области международной безопасности, говорится в заявлении глав МИД двух стран по итогам прошедших переговоров. Совместное заявление министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации по общим внешнеполитическим приоритетам опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства в среду. "Для прекращения нынешнего кризиса в области безопасности требуется, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, предприняли шаги по деэскалации и проявили готовность учитывать коренные интересы Беларуси и России. Необходима политическая воля к выработке взаимоприемлемых параметров сосуществования на основе принципов многополярности, равноправия и неделимости безопасности, которые обеспечивали бы сведение к минимуму конфликтного потенциала", - говорится в документе. Отмечается, что Минск и Москва привержены задаче становления многополярного справедливого демократического мироустройства, в основе которого должны находиться отношения равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества государств и их объединений. Согласно ему, стороны выступают за создание общего пространства евразийской безопасности на основе суверенного равенства государств, уважения многообразия и равноценности моделей национального развития и форм государственного устройства. "Формирование такого пространства призвано обеспечить стабильное и свободное развитие наших стран, благополучие и процветание их народов, сохранение их идентичности", - сказано в заявлении. В документе отмечается, что Белоруссия и Россия стремятся к построению устойчивых кооперационных связей со странами, опирающимися на принципы конструктивного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркивается, что стороны поддерживают друг друга на площадках международных организаций в целях обеспечения интересов обеих стран. "Мы выступаем за укрепление центральной координирующей роли ООН и ее главных органов, включая Совет безопасности, в мировых делах, подтверждаем приверженность нормам международного права, целям и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела. Мы обеспокоены попытками стран Запада подчинить ООН своим интересам, превратить ее в площадку для давления на государства, создать альтернативные, неинклюзивные механизмы принятия решений в рамках нелегитимной концепции "миропорядка, основанного на правилах", - говорится в заявлениях. Уточняется, что Белоруссия и Россия совместно противодействуют политизации работы международных организаций и подключению их исполнительных структур к дискриминационной повестке, продвигаемой недружественными странами.
https://ria.ru/20230516/oruzhie-1872243202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, сша, нато, оон
В мире, Белоруссия, Россия, США, НАТО, ООН
Белоруссия и Россия призвали Запад учитывать их коренные интересы
Главы МИД России и Белоруссии призвали Запад учитывать коренные интересы двух стран
МИНСК, 17 мая – РИА Новости. США и НАТО должны проявить готовность учитывать коренные интересы Белоруссии и России для прекращения нынешнего кризиса в области международной безопасности, говорится в заявлении глав МИД двух стран по итогам прошедших переговоров.
Совместное заявление министров иностранных дел Белоруссии и Российской Федерации по общим внешнеполитическим приоритетам опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства в среду.
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"Для прекращения нынешнего кризиса в области безопасности требуется, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, предприняли шаги по деэскалации и проявили готовность учитывать коренные интересы Беларуси и России. Необходима политическая воля к выработке взаимоприемлемых параметров сосуществования на основе принципов многополярности, равноправия и неделимости безопасности, которые обеспечивали бы сведение к минимуму конфликтного потенциала", - говорится в документе.
Отмечается, что Минск
и Москва
привержены задаче становления многополярного справедливого демократического мироустройства, в основе которого должны находиться отношения равноправного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества государств и их объединений.
«
"Наши страны стремятся к утверждению принципа неделимости безопасности в равной мере для всех государств и осуждают любые его нарушения. Укрепление безопасности одних стран и их объединений в ущерб безопасности других государств является недопустимым", - подчеркивается в заявлении.
Согласно ему, стороны выступают за создание общего пространства евразийской безопасности на основе суверенного равенства государств, уважения многообразия и равноценности моделей национального развития и форм государственного устройства. "Формирование такого пространства призвано обеспечить стабильное и свободное развитие наших стран, благополучие и процветание их народов, сохранение их идентичности", - сказано в заявлении.
В документе отмечается, что Белоруссия и Россия стремятся к построению устойчивых кооперационных связей со странами, опирающимися на принципы конструктивного, уважительного и взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркивается, что стороны поддерживают друг друга на площадках международных организаций в целях обеспечения интересов обеих стран.
"Мы выступаем за укрепление центральной координирующей роли ООН
и ее главных органов, включая Совет безопасности, в мировых делах, подтверждаем приверженность нормам международного права, целям и принципам Устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство в их внутренние дела. Мы обеспокоены попытками стран Запада подчинить ООН своим интересам, превратить ее в площадку для давления на государства, создать альтернативные, неинклюзивные механизмы принятия решений в рамках нелегитимной концепции "миропорядка, основанного на правилах", - говорится в заявлениях. Уточняется, что Белоруссия и Россия совместно противодействуют политизации работы международных организаций и подключению их исполнительных структур к дискриминационной повестке, продвигаемой недружественными странами.
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