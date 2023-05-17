https://ria.ru/20230517/pogoda-1872459253.html

Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве

Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 17.05.2023

Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве

Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:34

2023-05-17T17:34

2023-05-17T17:34

общество

москва

погода

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В 15.00 в Москве было плюс 23,5 градуса на станции ВДНХ, в предыдущий (самый теплый день - ред.) у нас было плюс 22,8 градуса, это было 13 мая, так что да, уже стал", - сказала Котилевская, отвечая на вопрос, стала ли среда самым теплым днем в этом году. Она добавила, что такой показатель еще не максимальный.

https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода