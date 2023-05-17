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Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
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17:34 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pogoda-1872459253.html
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:34
2023-05-17T17:34
общество
москва
погода
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В 15.00 в Москве было плюс 23,5 градуса на станции ВДНХ, в предыдущий (самый теплый день - ред.) у нас было плюс 22,8 градуса, это было 13 мая, так что да, уже стал", - сказала Котилевская, отвечая на вопрос, стала ли среда самым теплым днем в этом году. Она добавила, что такой показатель еще не максимальный.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве

Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве, воздух прогрелся до 23,5 градуса

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДевушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду
Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка отдыхает под солнцем на скамейке в парке в Москве в жаркую погоду. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В 15.00 в Москве было плюс 23,5 градуса на станции ВДНХ, в предыдущий (самый теплый день - ред.) у нас было плюс 22,8 градуса, это было 13 мая, так что да, уже стал", - сказала Котилевская, отвечая на вопрос, стала ли среда самым теплым днем в этом году.
Она добавила, что такой показатель еще не максимальный.
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