https://ria.ru/20230517/pogoda-1872459253.html
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве - РИА Новости, 17.05.2023
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:34
2023-05-17T17:34
2023-05-17T17:34
общество
москва
погода
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Температура в Москве в среду достигла максимальных значений с начала года, воздух прогрелся до плюс 23,5 градуса, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В 15.00 в Москве было плюс 23,5 градуса на станции ВДНХ, в предыдущий (самый теплый день - ред.) у нас было плюс 22,8 градуса, это было 13 мая, так что да, уже стал", - сказала Котилевская, отвечая на вопрос, стала ли среда самым теплым днем в этом году. Она добавила, что такой показатель еще не максимальный.
https://ria.ru/20230513/prognoz-1871453566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве
Среда стала самым теплым днем с начала года в Москве, воздух прогрелся до 23,5 градуса