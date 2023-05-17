https://ria.ru/20230517/pogoda-1872294445.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T08:13
2023-05-17T08:13
2023-05-17T08:13
общество
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас сегодня небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура - плюс 23-25 градусов по Цельсию, в Подмосковье - плюс 20-25", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в среду
В Москве в среду ожидаются небольшая облачность и до 25 градусов тепла