https://ria.ru/20230517/pogoda-1872294445.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 17.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T08:13

2023-05-17T08:13

2023-05-17T08:13

общество

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В Москве у нас сегодня небольшая облачность, без осадков. Максимальная температура - плюс 23-25 градусов по Цельсию, в Подмосковье - плюс 20-25", - рассказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20230413/belgorod-1865166061.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье)