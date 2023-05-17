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СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега - РИА Новости, 17.05.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:46 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pkhuket-1872441778.html
СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега
СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега - РИА Новости, 17.05.2023
СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега
Туристический скоростной катер с российскими отдыхающими на борту в среду столкнулся с сигнальной вышкой у побережья Пхукета, в момент происшествия на борту... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T16:46
2023-05-17T16:46
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
происшествия
туризм
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристический скоростной катер с российскими отдыхающими на борту в среду столкнулся с сигнальной вышкой у побережья Пхукета, в момент происшествия на борту спидбота находились 34 пассажира и два члена экипажа, сообщает TourDom со ссылкой на Phuket Info Center.Как утверждают официальные источники, погибших и пропавших без вести нет. Все пострадавшие были доставлены на берег, отмечает Телеграм-канал “Реальный Пхукет”.Повреждения получили 30 человек, у двух из них тяжелые травмы, еще у восьми – средней тяжести. Все пострадавшие размещены в семи разных больницах.Местные СМИ со ссылкой на официальных властей называют причиной столкновения небрежность диспетчера. Сейчас он находится под контролем сотрудников полиции. По факту случившегося будет проведено расследование.
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новости - туризм, пхукет (остров), происшествия, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Пхукет (остров), Происшествия, Туризм
СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега

На Пхукете катер с туристами из России врезался в сигнальную вышку, есть пострадавшие

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКатера у берегов Паттайи
Катера у берегов Паттайи - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристический скоростной катер с российскими отдыхающими на борту в среду столкнулся с сигнальной вышкой у побережья Пхукета, в момент происшествия на борту спидбота находились 34 пассажира и два члена экипажа, сообщает TourDom со ссылкой на Phuket Info Center.
Как утверждают официальные источники, погибших и пропавших без вести нет. Все пострадавшие были доставлены на берег, отмечает Телеграм-канал “Реальный Пхукет”.
Повреждения получили 30 человек, у двух из них тяжелые травмы, еще у восьми – средней тяжести. Все пострадавшие размещены в семи разных больницах.
Местные СМИ со ссылкой на официальных властей называют причиной столкновения небрежность диспетчера. Сейчас он находится под контролем сотрудников полиции. По факту случившегося будет проведено расследование.
Скорая помощь Таиланда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
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