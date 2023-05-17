https://ria.ru/20230517/pkhuket-1872441778.html

СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега

СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега - РИА Новости, 17.05.2023

СМИ: на Пхукете катер с российскими туристами врезался в вышку у берега

Туристический скоростной катер с российскими отдыхающими на борту в среду столкнулся с сигнальной вышкой у побережья Пхукета, в момент происшествия на борту... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:46

2023-05-17T16:46

2023-05-17T16:46

туризм

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пхукет (остров)

происшествия

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Туристический скоростной катер с российскими отдыхающими на борту в среду столкнулся с сигнальной вышкой у побережья Пхукета, в момент происшествия на борту спидбота находились 34 пассажира и два члена экипажа, сообщает TourDom со ссылкой на Phuket Info Center.Как утверждают официальные источники, погибших и пропавших без вести нет. Все пострадавшие были доставлены на берег, отмечает Телеграм-канал “Реальный Пхукет”.Повреждения получили 30 человек, у двух из них тяжелые травмы, еще у восьми – средней тяжести. Все пострадавшие размещены в семи разных больницах.Местные СМИ со ссылкой на официальных властей называют причиной столкновения небрежность диспетчера. Сейчас он находится под контролем сотрудников полиции. По факту случившегося будет проведено расследование.

https://ria.ru/20230514/tailand-1871650438.html

пхукет (остров)

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новости - туризм, пхукет (остров), происшествия, туризм