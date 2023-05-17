https://ria.ru/20230517/personal-1872414559.html

В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода

В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода - РИА Новости, 17.05.2023

В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода

Власти Вологодской области помогут трудоустроиться работникам обанкротившегося Смердомского стеклозавода в Чагодощенском округе, сообщил губернатор области Олег РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T15:21

2023-05-17T15:21

2023-05-17T15:21

вологодская область

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 17 мая - РИА Новости. Власти Вологодской области помогут трудоустроиться работникам обанкротившегося Смердомского стеклозавода в Чагодощенском округе, сообщил губернатор области Олег Кувшинников во время прямой линии в соцсетях."Ситуация действительно сложная. По моему поручению на территории работает заместитель губернатора Виталий Тушинов. Склады предприятия переполнены продукцией. Это в основном бутылки под шампанское. Тогда как потребление этого напитка снизилось на 40%. Таким образом, возникла ситуация затоваривания. Нарастают долги предприятия перед ресурсоснабжающими предприятиями. И, к сожалению, сам завод находится в процедуре банкротства, введено конкурсное управление", - прокомментировал ситуацию на заводе глава региона.По его словам, в период, когда запущена процедура банкротства, оказать меры государственной поддержки невозможно. Поэтому власти региона предлагают временное трудоустройство персонала стеклозавода, а это порядка 150 человек, на соседних стеклозаводах или других предприятиях округа и региона.Он также отметил, что сейчас идет оценка имущества стеклозавода для последующей продажи его на конкурсной основе тем, кто желает восстановить работу предприятия.По его прогнозу, после приобретения предприятия новым собственником ситуация на заводе улучшится.

https://ria.ru/20230426/byudzhet-1867928660.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, олег кувшинников