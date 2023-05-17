Рейтинг@Mail.ru
В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода - РИА Новости, 17.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
15:21 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/personal-1872414559.html
В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода
В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода - РИА Новости, 17.05.2023
В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода
Власти Вологодской области помогут трудоустроиться работникам обанкротившегося Смердомского стеклозавода в Чагодощенском округе, сообщил губернатор области Олег РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T15:21
2023-05-17T15:21
вологодская область
вологодская область
олег кувшинников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_0:80:3072:1807_1920x0_80_0_0_cc1db6bc4c07c2e381254b334836e841.jpg
ВОЛОГДА, 17 мая - РИА Новости. Власти Вологодской области помогут трудоустроиться работникам обанкротившегося Смердомского стеклозавода в Чагодощенском округе, сообщил губернатор области Олег Кувшинников во время прямой линии в соцсетях."Ситуация действительно сложная. По моему поручению на территории работает заместитель губернатора Виталий Тушинов. Склады предприятия переполнены продукцией. Это в основном бутылки под шампанское. Тогда как потребление этого напитка снизилось на 40%. Таким образом, возникла ситуация затоваривания. Нарастают долги предприятия перед ресурсоснабжающими предприятиями. И, к сожалению, сам завод находится в процедуре банкротства, введено конкурсное управление", - прокомментировал ситуацию на заводе глава региона.По его словам, в период, когда запущена процедура банкротства, оказать меры государственной поддержки невозможно. Поэтому власти региона предлагают временное трудоустройство персонала стеклозавода, а это порядка 150 человек, на соседних стеклозаводах или других предприятиях округа и региона.Он также отметил, что сейчас идет оценка имущества стеклозавода для последующей продажи его на конкурсной основе тем, кто желает восстановить работу предприятия.По его прогнозу, после приобретения предприятия новым собственником ситуация на заводе улучшится.
https://ria.ru/20230426/byudzhet-1867928660.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155534/20/1555342045_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_e199b271056f09eff6bb200e4e766aa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, олег кувшинников
Вологодская область, Вологодская область, Олег Кувшинников

В Вологодской области трудоустроят персонал обанкротившегося стеклозавода

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 17 мая - РИА Новости. Власти Вологодской области помогут трудоустроиться работникам обанкротившегося Смердомского стеклозавода в Чагодощенском округе, сообщил губернатор области Олег Кувшинников во время прямой линии в соцсетях.
"Ситуация действительно сложная. По моему поручению на территории работает заместитель губернатора Виталий Тушинов. Склады предприятия переполнены продукцией. Это в основном бутылки под шампанское. Тогда как потребление этого напитка снизилось на 40%. Таким образом, возникла ситуация затоваривания. Нарастают долги предприятия перед ресурсоснабжающими предприятиями. И, к сожалению, сам завод находится в процедуре банкротства, введено конкурсное управление", - прокомментировал ситуацию на заводе глава региона.
По его словам, в период, когда запущена процедура банкротства, оказать меры государственной поддержки невозможно. Поэтому власти региона предлагают временное трудоустройство персонала стеклозавода, а это порядка 150 человек, на соседних стеклозаводах или других предприятиях округа и региона.
«
"Мы готовы предоставить подъемные в размере 50 тысяч рублей тем, кто желает переехать временно в другие районы и округа региона", - сказал Кувшинников.
Он также отметил, что сейчас идет оценка имущества стеклозавода для последующей продажи его на конкурсной основе тем, кто желает восстановить работу предприятия.
«
"Такие желающие есть, и мы видим две заявки на покупку этого завода, чтобы его запустить. Сейчас принято решение о безаварийной остановке предприятия. Печи выведены на плановый ремонт, чтобы потом их можно было без проблем запустить", - отметил Кувшинников.
По его прогнозу, после приобретения предприятия новым собственником ситуация на заводе улучшится.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Луценко: более 6 млрд рублей донаправят на решение вопросов Вологодчины
26 апреля, 17:23
 
Вологодская областьВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала