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Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 17.05.2023
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09:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/peregovory-1872303440.html
Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке
Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 17.05.2023
Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке
В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ, пишет в среду газета Hürriyet. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T09:16
2023-05-17T09:16
в мире
турция
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ, пишет в среду газета Hürriyet. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней. "Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президент (Турции Тайип) Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", - пишет издание. Газета уточняет, что 30 миллионов тонн зерна, половина из которого - кукуруза, было перевезено в рамках зерновой сделки. "Грузовые суда совершили 1085 рейсов через Босфорский пролив", - уточняет Hürriyet. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872040620.html
https://ria.ru/20230516/sdelka-1872121245.html
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в мире, турция, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
В мире, Турция, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке

Hürriyet: ожидается, что Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по зерновой сделке

© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ, пишет в среду газета Hürriyet.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Источник рассказал о последней надежде для зерновой сделки
16 мая, 06:11
"Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президент (Турции Тайип) Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", - пишет издание.
Газета уточняет, что 30 миллионов тонн зерна, половина из которого - кукуруза, было перевезено в рамках зерновой сделки. "Грузовые суда совершили 1085 рейсов через Босфорский пролив", - уточняет Hürriyet.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка, Украина - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми, заявили в Кремле
16 мая, 12:57
 
В миреТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗерновая сделка
 
 
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