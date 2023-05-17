Турецкие СМИ ждут разговора лидеров России и Турции по зерновой сделке
Hürriyet: ожидается, что Путин и Эрдоган проведут телефонные переговоры по зерновой сделке
© AP Photo / Oleksandr GimanovПогрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина
© AP Photo / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина. Архивное фото
АНКАРА, 17 мая – РИА Новости. В вопросе продления срока действия зерновой сделки наступают критические 24 часа, возможны переговоры президентов Турции и РФ, пишет в среду газета Hürriyet.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
"Критические 24 часа для соглашения по зерну… Завтра истекает срок действия соглашения о зерновом коридоре, подписанного при посредничестве ООН и Турции. Хотя Москва не выступает за продление соглашения, ожидается, что президент (Турции Тайип) Эрдоган и Путин проведут телефонные переговоры", - пишет издание.
Газета уточняет, что 30 миллионов тонн зерна, половина из которого - кукуруза, было перевезено в рамках зерновой сделки. "Грузовые суда совершили 1085 рейсов через Босфорский пролив", - уточняет Hürriyet.
Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия–ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.