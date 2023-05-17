https://ria.ru/20230517/pavodki-1872284618.html

Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани

Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани - РИА Новости, 17.05.2023

Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани

Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться на этой неделе на реках Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T02:52

2023-05-17T02:52

2023-05-17T02:52

краснодарский край

россия

обь

внии гочс

происшествия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться на этой неделе на реках Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На реках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае прогнозируется прохождение дождевых паводков, что может привести к поднятию уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам. Во второй и третьей декаде мая прогнозируется вскрытие ото льда устья реки Обь, нижнего течения Енисея до Игарки, реки Оленёк, верхнего и среднего течения Яны, а также Индигирки и Колымы. В связи с этим существует вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Среднеколымском районе Якутии.

https://ria.ru/20230516/lena-1872036044.html

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краснодарский край, россия, обь, внии гочс, происшествия