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Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани - РИА Новости, 17.05.2023
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02:52 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/pavodki-1872284618.html
Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани
Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани - РИА Новости, 17.05.2023
Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани
Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться на этой неделе на реках Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T02:52
2023-05-17T02:52
краснодарский край
россия
обь
внии гочс
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться на этой неделе на реках Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На реках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае прогнозируется прохождение дождевых паводков, что может привести к поднятию уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам. Во второй и третьей декаде мая прогнозируется вскрытие ото льда устья реки Обь, нижнего течения Енисея до Игарки, реки Оленёк, верхнего и среднего течения Яны, а также Индигирки и Колымы. В связи с этим существует вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Среднеколымском районе Якутии.
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краснодарский край, россия, обь, внии гочс, происшествия
Краснодарский край, Россия, Обь, ВНИИ ГОЧС, Происшествия
Ливни могут вызвать паводки на реках Кубани

ВНИИ ГОЧС: ливни могут вызвать паводки на реках Кубани

© РИА Новости/Аврора . пресс-служба МЧС Краснодарского краяПаводок на Кубани
Паводок на Кубани - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости/Аврора . пресс-служба МЧС Краснодарского края
Паводок на Кубани. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Дождевые паводки с опасными уровнями воды могут образоваться на этой неделе на реках Краснодарского края, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
"На реках бассейна реки Кубань в Краснодарском крае прогнозируется прохождение дождевых паводков, что может привести к поднятию уровней воды до неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что в целом гидрологическая обстановка на территории России соответствует сезонным нормам. Во второй и третьей декаде мая прогнозируется вскрытие ото льда устья реки Обь, нижнего течения Енисея до Игарки, реки Оленёк, верхнего и среднего течения Яны, а также Индигирки и Колымы. В связи с этим существует вероятность подтопления объектов инфраструктуры в Среднеколымском районе Якутии.
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Краснодарский крайРоссияОбьВНИИ ГОЧСПроисшествия
 
 
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