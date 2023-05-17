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Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины - РИА Новости, 17.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:55 17.05.2023 (обновлено: 21:56 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html
Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины
Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины - РИА Новости, 17.05.2023
Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины
Уничтожение американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T21:55
2023-05-17T21:56
специальная военная операция на украине
воздушно-космические силы россии
в мире
украина
ян гагин
донецкая народная республика
нато
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уничтожение американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это "скажется в принципе на поставках вооружений, особенно новейших высокоточных", потому что Украина их "ежедневно теряет". "И ладно бы она их теряла в бою, но дело в том, что наши Вооруженные силы захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий. И как раз этот вопрос для стран НАТО будет очень важен", - заявил Гагин. Как заявило ранее в среду Минобороны РФ, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html
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воздушно-космические силы россии, в мире, украина, ян гагин, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, В мире, Украина, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, НАТО
Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины

Гагин допустил, что уничтожение Patriot поставит под вопрос поставки нового оружия Украине

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уничтожение американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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"Это выявило некоторые минусы в работе самой системы Patriot, то есть насколько она боеспособна. Она была уничтожена достаточно несложно, и я так думаю, что наши ВКС смогут повторить этот успех. Это скорее всего скажется на возможных поставках других таких же систем из стран НАТО для Украины", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, это "скажется в принципе на поставках вооружений, особенно новейших высокоточных", потому что Украина их "ежедневно теряет".
"И ладно бы она их теряла в бою, но дело в том, что наши Вооруженные силы захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий. И как раз этот вопрос для стран НАТО будет очень важен", - заявил Гагин.
Как заявило ранее в среду Минобороны РФ, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
"Patriot и не только". В США раскрыли, что Россия "разнесла" под Киевом
Вчера, 20:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВоздушно-космические силы РоссииВ миреУкраинаЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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