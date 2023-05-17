https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html

Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины

Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины - РИА Новости, 17.05.2023

Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины

Уничтожение американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T21:55

2023-05-17T21:55

2023-05-17T21:56

специальная военная операция на украине

воздушно-космические силы россии

в мире

украина

ян гагин

донецкая народная республика

нато

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уничтожение американских установок ЗРК Patriot в Киеве ставит под вопрос дальнейшие поставки нового оружия Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, это "скажется в принципе на поставках вооружений, особенно новейших высокоточных", потому что Украина их "ежедневно теряет". "И ладно бы она их теряла в бою, но дело в том, что наши Вооруженные силы захватывают целиком подобные изделия, а это уже влечет за собой возможности потери технологий. И как раз этот вопрос для стран НАТО будет очень важен", - заявил Гагин. Как заявило ранее в среду Минобороны РФ, ударом "Кинжала" 16 мая в Киеве поражены и уничтожены многофункциональная радиолокационная станция (РЛС) и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872490542.html

украина

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воздушно-космические силы россии, в мире, украина, ян гагин, донецкая народная республика, нато