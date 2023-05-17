https://ria.ru/20230517/patriot-1872460638.html

В США рассказали о своей версии последствий атаки на Patriot на Украине

В США рассказали о своей версии последствий атаки на Patriot на Украине - РИА Новости, 17.05.2023

В США рассказали о своей версии последствий атаки на Patriot на Украине

Система Patriot на Украине якобы получила "минимальные" повреждения после российской ракетной атаки, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:39

2023-05-17T17:39

2023-05-17T18:32

в мире

киев

сергей шойгу

вооруженные силы рф

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 мая - РИА Новости. Система Patriot на Украине якобы получила "минимальные" повреждения после российской ракетной атаки, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Повреждение системы Patriot после российской ракетной атаки минимальное", - указывает телеканал. Отмечается, что США отправили инспектора для оценки состояния установки. Минобороны РФ во вторник сообщило о нанесении ночью сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. Все цели были поражены, среди них американский ЗРК Patriot, уничтоженный в Киеве гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал РИА Новости, что заявления Киева о якобы сбитых их системой ПВО во вторник шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он отметил, что ВС РФ не запускали столько "Кинжалов", сколько украинские военные "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет - потому и не попадают. В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости заявили, что не готовы предоставить информацию о предполагаемых повреждениях ЗРК Patriot. "На данный момент мне нечего сообщить по данному вопросу", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20230517/patriot-1872443630.html

https://ria.ru/20230517/patriot-1872334886.html

киев

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, сергей шойгу, вооруженные силы рф, министерство обороны сша