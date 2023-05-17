В Европе вынесли приговор ЗРК Patriot после российского удара
Читатели Exxpress раскритиковали ЗРК Patriot после российского удара
© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели австрийского портала Exxpress отреагировали на новость об уничтожении на Украине американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", отметив, что провал США может снизить спрос на ЗРК американского производства.
Многие комментаторы заметили, что западные СМИ пытаются приуменьшить ущерб, нанесенный установке российскими силами, заявляя, что она была лишь "повреждена" при атаке.
"Так был ли ЗРК "поврежден" после "касания" ракеты, летящей со скоростью 4000 метров в секунду? В интернете можно посмотреть видео с работой "Кинжалов", а в зоне удара ничего, кроме крошек", — возмутился 56. Breitengrad.
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"Статья в Foreign Policy еще несколько лет назад утверждала, что весь этот Patriot — мусор", — написал Fakt.
"Расчету Patriot пришлось на собственном опыте узнать разницу двух вещей. Одно дело – сбивать смонтированные на кухне палестинские ракеты типа "Катюша" над маленьким Израилем. И другое дело – попробовать сбить гиперзвуковой "Кинжал", — считает Andrew.
"Американцы снова сели в лужу. Их хваленое и очень дорогое "супероружие" оказалось бесполезным против российских ракет. Не зря Китай, Турция и Индия покупают "С-400" в России, а не Patriot в США Это только начало. Вскоре США уступят свою долю рынка вооружений в пользу России и Китая", — заметил Eine Fabrik namens August Bebel.
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"Patriot — третьесортная система, чертовски дорогая и не работает против российских самолетов. Поэтому она бесполезна! Взорвав половину своих собственных городов "Патриотами", саудовцы теперь заказали С-300 и С-400. Удивлены?" — заключил Don.
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