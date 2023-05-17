https://ria.ru/20230517/patriot-1872443630.html

В Европе вынесли приговор ЗРК Patriot после российского удара

В Европе вынесли приговор ЗРК Patriot после российского удара - РИА Новости, 17.05.2023

В Европе вынесли приговор ЗРК Patriot после российского удара

Читатели австрийского портала Exxpress отреагировали на новость об уничтожении на Украине американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российской... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

2023-05-17T16:53

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европа

патриот

вооруженные силы украины

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зрк с-300

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Читатели австрийского портала Exxpress отреагировали на новость об уничтожении на Украине американского зенитно-ракетного комплекса Patriot российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал", отметив, что провал США может снизить спрос на ЗРК американского производства.Многие комментаторы заметили, что западные СМИ пытаются приуменьшить ущерб, нанесенный установке российскими силами, заявляя, что она была лишь "повреждена" при атаке."Так был ли ЗРК "поврежден" после "касания" ракеты, летящей со скоростью 4000 метров в секунду? В интернете можно посмотреть видео с работой "Кинжалов", а в зоне удара ничего, кроме крошек", — возмутился 56. Breitengrad."Расчету Patriot пришлось на собственном опыте узнать разницу двух вещей. Одно дело – сбивать смонтированные на кухне палестинские ракеты типа "Катюша" над маленьким Израилем. И другое дело – попробовать сбить гиперзвуковой "Кинжал", — считает Andrew."Американцы снова сели в лужу. Их хваленое и очень дорогое "супероружие" оказалось бесполезным против российских ракет. Не зря Китай, Турция и Индия покупают "С-400" в России, а не Patriot в США Это только начало. Вскоре США уступят свою долю рынка вооружений в пользу России и Китая", — заметил Eine Fabrik namens August Bebel.Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872383917.html

https://ria.ru/20230517/patriot-1872334886.html

https://ria.ru/20230517/mig-29-1872347761.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

технологии, сша, россия, европа, патриот, вооруженные силы украины, с-400 «триумф», зрк с-300