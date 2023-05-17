https://ria.ru/20230517/patriot-1872440539.html

В Киеве заявили, что ЗРК Patriot остается в рабочем состоянии

В Киеве заявили, что ЗРК Patriot остается в рабочем состоянии - РИА Новости, 17.05.2023

В Киеве заявили, что ЗРК Patriot остается в рабочем состоянии

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot, которая, согласно разным данным, была... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T16:40

2023-05-17T16:40

2023-05-17T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

пэтриот (зенитный ракетный комплекс )

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot, которая, согласно разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, продолжает находиться на боевом дежурстве. Ранее источник рассказал РИА Новости, что зенитный ракетный комплекс Patriot был во вторник уничтожен в Киеве носителем "Кинжалов" МиГ-31К из воздушной засады. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США в свою очередь сообщал о повреждениях американской ЗРК. "Не волнуйтесь, с (системой) Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии", - заявил представитель украинских ВВС агентству Франс Пресс. Он отказался уточнять информацию о возможных повреждениях ЗРК. Как заявил 27 апреля командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, второй дивизион Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. 21 апреля он сообщил, что первая из переданных западными союзниками систем Patriot уже применяется. 19 апреля замминистра обороны Украины Александр Павлюк утверждал, что в страну данные комплексы были ввезены из Германии, Нидерландов и США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230516/kinzhaly-1872267613.html

https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), нато, ситуация в днр и лнр