В Киеве заявили, что ЗРК Patriot остается в рабочем состоянии
Представитель ВВС Украины Игнат заявил, что ЗРК Patriot остается в рабочем состоянии
© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что система противовоздушной обороны Patriot, которая, согласно разным данным, была уничтожена или повреждена в результате ракетного удара, продолжает находиться на боевом дежурстве.
Ранее источник рассказал РИА Новости, что зенитный ракетный комплекс Patriot был во вторник уничтожен в Киеве носителем "Кинжалов" МиГ-31К из воздушной засады. Телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США в свою очередь сообщал о повреждениях американской ЗРК.
"Не волнуйтесь, с (системой) Patriot все в порядке. Она в рабочем состоянии", - заявил представитель украинских ВВС агентству Франс Пресс. Он отказался уточнять информацию о возможных повреждениях ЗРК.
Как заявил 27 апреля командующий воздушными силами украинских войск Николай Олещук, второй дивизион Patriot, поставленный Киеву Западом, заступил на боевое дежурство. 21 апреля он сообщил, что первая из переданных западными союзниками систем Patriot уже применяется. 19 апреля замминистра обороны Украины Александр Павлюк утверждал, что в страну данные комплексы были ввезены из Германии, Нидерландов и США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.