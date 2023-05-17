https://ria.ru/20230517/patriot-1872334886.html

"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев

"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев - РИА Новости, 17.05.2023

"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев

Читатели американской газеты The Wall Street Journal болезненно отреагировали на новость о поражении американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал",... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T11:37

2023-05-17T11:37

2023-05-17T16:11

в мире

украина

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838535541_165:612:2717:2048_1920x0_80_0_0_5719cb9077cf5699dea07d8410f30028.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.Читатели американской газеты The Wall Street Journal болезненно отреагировали на новость о поражении американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал", выпущенной истребителем МиГ-31К.Комментаторы отметили, что сама идея поставок этих установок Украине оказалась неудачной."Для эксплуатации каждой батареи Patriot требуется около сотни обученных техников. У Украины нет такого персонала. Кроме того, они неэффективны против российских гиперзвуковых ракет", — считает Robert McDonald."Сейчас наши батареи Patriot, как я и предсказывал, полностью заняты попытками защитить самих себя и не очень хорошо справляются с этой задачей. Вот почему я уже полгода говорю, что батареи Patriot в такой обстановке доставят больше вреда, чем пользы. Думаю, именно поэтому армия тянула с отправкой батарей, <...> пока здравый смысл не был побежден политикой", — посетовал Joseph Breton.Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, киев, вооруженные силы украины