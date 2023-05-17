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"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев - РИА Новости, 17.05.2023
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11:37 17.05.2023 (обновлено: 16:11 17.05.2023)
https://ria.ru/20230517/patriot-1872334886.html
"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев
"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев - РИА Новости, 17.05.2023
"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев
Читатели американской газеты The Wall Street Journal болезненно отреагировали на новость о поражении американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал",... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T11:37
2023-05-17T16:11
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.Читатели американской газеты The Wall Street Journal болезненно отреагировали на новость о поражении американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал", выпущенной истребителем МиГ-31К.Комментаторы отметили, что сама идея поставок этих установок Украине оказалась неудачной."Для эксплуатации каждой батареи Patriot требуется около сотни обученных техников. У Украины нет такого персонала. Кроме того, они неэффективны против российских гиперзвуковых ракет", — считает Robert McDonald."Сейчас наши батареи Patriot, как я и предсказывал, полностью заняты попытками защитить самих себя и не очень хорошо справляются с этой задачей. Вот почему я уже полгода говорю, что батареи Patriot в такой обстановке доставят больше вреда, чем пользы. Думаю, именно поэтому армия тянула с отправкой батарей, &lt;...&gt; пока здравый смысл не был побежден политикой", — посетовал Joseph Breton.Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Нам опять наврали!" Российский удар по ЗРК Patriot разгневал американцев

Читатели WSJ разочаровались в эффективности ЗРК Patriot после поражения системы "Кинжалом"

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.Читатели американской газеты The Wall Street Journal болезненно отреагировали на новость о поражении американской ЗРК Patriot гиперзвуковой ракетой "Кинжал", выпущенной истребителем МиГ-31К.
Комментаторы отметили, что сама идея поставок этих установок Украине оказалась неудачной.
«
"Подождите, но: "Украинские чиновники заявили, что рано утром во вторник было сбито 18 российских ракет. Киев утверждает, что системы ПВО перехватили все прилетевшие ракеты, демонстрируя новые успехи в защите гражданского населения". Нам что, опять наврали?!" — спросил Darren Kim.
"Для эксплуатации каждой батареи Patriot требуется около сотни обученных техников. У Украины нет такого персонала. Кроме того, они неэффективны против российских гиперзвуковых ракет", — считает Robert McDonald.
"Сейчас наши батареи Patriot, как я и предсказывал, полностью заняты попытками защитить самих себя и не очень хорошо справляются с этой задачей. Вот почему я уже полгода говорю, что батареи Patriot в такой обстановке доставят больше вреда, чем пользы. Думаю, именно поэтому армия тянула с отправкой батарей, <...> пока здравый смысл не был побежден политикой", — посетовал Joseph Breton.
Во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
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