https://ria.ru/20230517/pamyatniki-1872469554.html

Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса

Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса - РИА Новости, 17.05.2023

Минкультуры Украины лишило еще два памятника в Киеве охранного статуса

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве, сообщили в среду в... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T18:22

2023-05-17T18:22

2023-05-17T18:22

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве, сообщили в среду в пресс-службе ведомства. "МКИП лишило охранного статуса еще два монументальных советских памятника в Киеве. Министерство культуры и информационной политики признало не подлежащими занесению в государственный реестр недвижимых памятников Украины, объектов культурного наследия два советских памятника монументального искусства", - говорится в сообщении пресс-службы в социальной сети Facebook*. По данным пресс-службы, речь идет о памятнике участникам вооруженного восстания 1918 года в Мариинском парке и обелиске в честь города-героя Киева на Галицкой площади. Ранее минкультуры Украины лишило охранного статуса два памятника великому русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. В начале мая парламент Украины принял законопроект, который упростит процесс демонтажа памятников, связанных с Российской империей и СССР. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230209/khleb-1850830666.html

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украина, в мире, киев, культура