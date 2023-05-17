https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля - РИА Новости, 17.05.2023

В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля

Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T20:21

2023-05-17T20:21

2023-05-17T20:21

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи - на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая - на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта. Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста - на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%. Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур - на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис - 0,3%, а пшенная крупа подорожала - на 0,2%.

https://ria.ru/20230220/vystavka-1853129226.html

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия