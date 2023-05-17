https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля - РИА Новости, 17.05.2023
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля
Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:21
2023-05-17T20:21
2023-05-17T20:21
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_5a0c8aa4c9397e06c60848deefa01a82.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи - на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая - на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта. Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста - на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%. Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур - на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис - 0,3%, а пшенная крупа подорожала - на 0,2%.
https://ria.ru/20230220/vystavka-1853129226.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786197002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d9929746c5bcc53e7c4c739380151816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля
Росстат вновь зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию за период с 11 по 15 мая
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных
Росстата.
Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи - на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая - на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта.
«
"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%", - говорится в материалах статистического ведомства.
Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста - на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%.
Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур - на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис - 0,3%, а пшенная крупа подорожала - на 0,2%.
Экспортеры России привезли на Gulfood 2023 помидоры, шоколад и диких крабов