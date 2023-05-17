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В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля - РИА Новости, 17.05.2023
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20:21 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/ovoschi-1872489320.html
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля - РИА Новости, 17.05.2023
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля
Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T20:21
2023-05-17T20:21
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата. Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи - на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая - на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта. Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста - на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%. Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур - на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис - 0,3%, а пшенная крупа подорожала - на 0,2%.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия
В России продолжает дешеветь плодоовощная продукция с конца апреля

Росстат вновь зафиксировал снижение цен на плодоовощную продукцию за период с 11 по 15 мая

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПокупатель в магазине "Овощи-фрукты"
Покупатель в магазине Овощи-фрукты - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Покупатель в магазине "Овощи-фрукты". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Плодоовощная продукция в России продолжает дешеветь с конца апреля - в среднем на 0,9% за период с 11 по 15 мая, следует из данных Росстата.
Цены на фрукты и овощи в России падают с 25 апреля. Так, в предыдущий отчетный период, с 3 по 10 мая, ведомство тоже фиксировало снижение цен на плоды и овощи - на 1,2% в среднем, с 25 апреля по 2 мая - на 0,8%. В последний раз до этого такая динамика наблюдалась в середине марта.
«
"Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 0,9%", - говорится в материалах статистического ведомства.
Сильнее всего подешевели огурцы (на 9,2%) и помидоры (4,2%), на 0,9% снизились цены на бананы. Одновременно заметно подорожала белокочанная капуста - на 14,9%, морковь – на 3,9%, репчатый лук – на 3,6%, картофель – на 1,6%, столовая свекла и яблоки прибавили в цене 0,5%.
Свинина за отчетный период подорожала на 0,1%, мясо кур - на 1%. Яйца подешевели на 1,6%, цена на сахар выросла на 1,1%. Гречка в отчетный период потеряла 0,9%, рис - 0,3%, а пшенная крупа подорожала - на 0,2%.
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ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Россия
 
 
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