https://ria.ru/20230517/odnoklassniki-1872366133.html
Каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби, выяснили Одноклассники
Каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби, выяснили Одноклассники - РИА Новости, 17.05.2023
Каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби, выяснили Одноклассники
Одноклассники совместно с исследовательским центром сервиса Зарплата.ру провели исследование и выяснили, что хобби приносит доход 34% россиян. По итогам... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T13:08
2023-05-17T13:08
2023-05-17T13:08
одноклассники
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одноклассники совместно с исследовательским центром сервиса Зарплата.ру провели исследование и выяснили, что хобби приносит доход 34% россиян. По итогам проведенного исследования, у 92% россиян есть хобби. 43% из тех, кто зарабатывает на своих хобби, продают товары, 38% – оказывают услуги, 9% – зарабатывают на создании контента. При этом 37% реализуют собственные изделия и услуги через социальные сети. Половина участников опроса, зарабатывающих на своих увлечениях, отмечают, что занимаются хобби более пяти лет. В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать деньги, вошли: рукоделие (35%), рисование (10%), садоводство (8%), спорт (7%), интеллектуальные игры (6%). Как сообщили участники опроса, получающие доход благодаря собственным увлечениям, 78% из них зарабатывают в месяц от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, 11% – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 5% – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 3% – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 3% – более 100 тысяч рублей. При этом среди всех опрошенных больше всего удается зарабатывать на хобби респондентам 35-44 лет (36%), далее следуют более старшее в поколение – 45-55 лет (35%) и опрошенные до 34 лет (29%). В исследовании приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.
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одноклассники, общество
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Одноклассники совместно с исследовательским центром сервиса Зарплата.ру провели исследование и выяснили, что хобби приносит доход 34% россиян.
По итогам проведенного исследования, у 92% россиян есть хобби. 43% из тех, кто зарабатывает на своих хобби, продают товары, 38% – оказывают услуги, 9% – зарабатывают на создании контента. При этом 37% реализуют собственные изделия и услуги через социальные сети. Половина участников опроса, зарабатывающих на своих увлечениях, отмечают, что занимаются хобби более пяти лет.
В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать деньги, вошли: рукоделие (35%), рисование (10%), садоводство (8%), спорт (7%), интеллектуальные игры (6%).
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Как сообщили участники опроса, получающие доход благодаря собственным увлечениям, 78% из них зарабатывают в месяц от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, 11% – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 5% – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 3% – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 3% – более 100 тысяч рублей. При этом среди всех опрошенных больше всего удается зарабатывать на хобби респондентам 35-44 лет (36%), далее следуют более старшее в поколение – 45-55 лет (35%) и опрошенные до 34 лет (29%).
В исследовании приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.