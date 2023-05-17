https://ria.ru/20230517/obstrely-1872315445.html

Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области

Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023

Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области

Украинские войска за минувшие сутки подвергли обстрелу одиннадцать населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T10:16

2023-05-17T10:16

2023-05-17T10:16

специальная военная операция на украине

происшествия

херсонская область

россия

каховка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки подвергли обстрелу одиннадцать населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Под удар попали Каховка, Малокаховка, Кардашинка, Днепряны, Голая Пристань, Крынки, Солонцы, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Каховки, Рыбальче. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230516/udary-1872095845.html

https://ria.ru/20230515/obstrel-1871778639.html

херсонская область

россия

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, херсонская область , россия, каховка