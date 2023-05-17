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Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 17.05.2023
https://ria.ru/20230517/obstrely-1872315445.html
Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области
Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области - РИА Новости, 17.05.2023
Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области
Украинские войска за минувшие сутки подвергли обстрелу одиннадцать населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T10:16
2023-05-17T10:16
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки подвергли обстрелу одиннадцать населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. "Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении. Обстрелы велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Под удар попали Каховка, Малокаховка, Кардашинка, Днепряны, Голая Пристань, Крынки, Солонцы, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Каховки, Рыбальче. Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняется. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230516/udary-1872095845.html
https://ria.ru/20230515/obstrel-1871778639.html
херсонская область
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происшествия, херсонская область , россия, каховка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Россия, Каховка
Украинские войска подвергли обстрелу левобережную часть Херсонской области

ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов на левобережной части Херсонской области

Последствия обстрелов
Последствия обстрелов
Последствия обстрелов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки подвергли обстрелу одиннадцать населенных пунктов на левобережной части Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области", - говорится в сообщении.
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Украинские войска нанесли ночью серию ударов по городам Херсонской области
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Обстрелы велись из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня. Под удар попали Каховка, Малокаховка, Кардашинка, Днепряны, Голая Пристань, Крынки, Солонцы, Казачьи Лагеря, Алешки, Новая Каховки, Рыбальче.
Информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры уточняется.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияКаховка
 
 
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